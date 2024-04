Dans cet article, nous allons aborder la question de l’assurance d’un véhicule sans permis, en mettre en avant les avantages qu’offrent ces automobiles aux jeunes d’au moins 14 ans, ainsi que présenter quelques modèles populaires.

Découvrez les démarches à suivre pour assurer ce type de voitures et les formations nécessaires pour pouvoir les conduire dès 14 ans.

Ce que vous devez retenir pour assurer une voiture sans permis pour les ados à partir de 14 ans :

Les voitures sans permis offrent une mobilité aux jeunes dès 14 ans, avec des avantages tels que l’accessibilité, la taille compacte et la propulsion électrique.

Pour conduire ces véhicules, une formation BSR ou permis AM est requise, et choisir une assurance adaptée est essentiel pour assurer une protection adéquate.

Comparer les offres d’assurance est crucial, tout en tenant compte des facteurs influençant le prix tels que l’expérience de conduite, le lieu d’habitation et les caractéristiques du véhicule.

Quelques modèles populaires de voitures sans permis incluent l’AMI de Citroën et la Topolino, offrant des options pratiques et sécurisées pour la mobilité urbaine des jeunes conducteurs.

Lire : Cette voiture électrique abordable pour 11400€

L’avantage des voitures sans permis pour les jeunes à partir de 14 ans

Les voitures sans permis peuvent être une solution adéquate pour offrir une certaine mobilité et indépendance aux jeunes âgés d’au moins 14 ans.

Ces véhicules présentent plusieurs avantages :

Ils sont accessibles sans avoir besoin d’un permis de conduire traditionnel.

sans avoir besoin d’un permis de conduire traditionnel. La plupart fonctionnent à l’ électricité , contribuant ainsi à la protection de l’environnement.

, contribuant ainsi à la protection de l’environnement. Leur taille ultra-compacte facilite le stationnement et les manœuvres en ville.

facilite le stationnement et les manœuvres en ville. En termes de coûts, ces voitures sont généralement moins chères à entretenir et à assurer par rapport aux véhicules classiques.

Formation BSR ou permis AM dès 14 ans

Pour conduire une voiture sans permis, les jeunes dès 14 ans doivent obtenir le permis AM, anciennement appelé BSR (Brevet de Sécurité Routière). Cette formation se compose d’une partie théorique et d’une partie pratique.

La partie théorique correspond à l’obtention de l’Attestation Scolaire de Sécurité Routière (ASSR) de second niveau ou de l’Attestation de Sécurité Routière (ASR). La partie pratique, elle, comprend notamment une initiation à la conduite et aux règles élémentaires de sécurité routière.

Prix assurance voiture sans permis

Garanties Tarif TTC à partir de : Responsabilité civile, défense pénale et recours suite à Accident

Assistance 0 km : remorquage dépannage 36 € par mois + Bris de glace + vol + incendie 47 € par mois + Dommages tous accidents 72 € par mois

L’acquisition d’une voiture sans permis requiert une évaluation minutieuse des coûts futurs, incluant entretien, carburant, et assurance. Choisir une assurance adaptée à votre profil demande d’examiner précisément vos besoins et de comparer soigneusement les différentes offres disponibles, sachant que des garanties plus étendues peuvent se traduire par des primes plus élevées et des coûts supplémentaires éventuels. Trouver la meilleure offre d’assurance voiture sans permis nécessite donc une approche bien informée et méthodique.

Pour assurer une voiture sans permis, il est nécessaire de souscrire une assurance spécifique, adaptée à ces véhicules. Les garanties proposées sont généralement similaires à celles d’une assurance auto classique :

Responsabilité civile

Garantie défense et recours

Protection juridique

Assistance panne et accident

Vandalisme, vol et incendie

Il est essentiel de prendre en compte les besoins et les attentes du conducteur ainsi que les caractéristiques du véhicule pour choisir la couverture adéquate. Il est également fortement recommandé de comparer les offres des différents assureurs afin de trouver celle qui répond le mieux à vos critères de qualité et de budget.

Lire : Les systèmes d’exploitation des voitures électriques 2024

Facteurs influençant le tarif de l’assurance des VPS

Plusieurs facteurs entrent en compte dans le calcul du prix de l’assurance d’un véhicule sans permis :

L’expérience de conduite du jeune conducteur

Le lieu d’habitation (zone urbaine ou rurale, niveau de risque de vol et d’accident…)

Les caractéristiques du véhicule (marque, modèle, puissance, sécurité…)

Le type de garanties choisies ainsi que les franchises

Lire : CarPlay Apple vs Android Auto Google

Quelques modèles populaires de voitures sans permis

Voiture AMI de Citroën

Le modèle AMI de la marque française Citroën est une voiture sans permis électrique qui a retenu l’attention du grand public en raison de sa conception innovante. Il s’agit d’un véhicule ultra-compact de seulement 2,41 mètres de long, offrant une grande facilité de circulation et de stationnement en milieu urbain. Sa vitesse maximale est limitée à 45 km/h, ce qui permet aux jeunes conducteurs de bénéficier d’une mobilité sécurisée. L’autonomie de la batterie est d’environ 75 kilomètres, suffisante pour répondre aux besoins des trajets quotidiens.

Voiture sans permis Topolino

La Topolino est un autre modèle de voiture sans permis très populaire chez les jeunes conducteurs. Son design rappelle celui de la célèbre Fiat 500 et lui confère une allure rétro très attrayante. Comme la plupart des voitures sans permis, elle dispose d’un moteur électrique et peut atteindre une vitesse maximale de 45 km/h. Sa taille réduite et sa maniabilité en font une option idéale pour la circulation urbaine.

En somme, les voitures sans permis représentent une alternative pratique et intéressante pour les jeunes conducteurs dès 14 ans. La formation BSR ou permis AM permet la conduite de ces véhicules et la souscription à une assurance spécifique est indispensable pour leur protection et celle des autres usagers de la route.