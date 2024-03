Capteur De Stationnement Parksafe (12 / 24v)

Capteur de stationnement ParkSafe (adapté à l'attelage) avec 4 capteurs / avertisseur sonore Cette aide au stationnement arrière est intégrée à 4 ou 2 capteurs. Protégez votre voiture, votre VUS, votre fourgonnette ou votre véhicule utilitaire contre les dommages en marche arrière avec ce système de radar de roue arrière tout-en-un intelligent ParkSafe comprenant 4 capteurs et un avertisseur sonore. Cet ensemble de haute qualité peut être utilisé en tant que kit à 4 ou 2 capteurs. Ce kit peut éventuellement être complété par un écran à LED PA PS62. -Livré avec 4 capteurs -Capteurs 19 mm - peut être pulvérisé dans n'importe quelle couleur -Affichage à LED en option (PS62 ou PS63) -Comprend perceuse -Convient en combinaison avec l'attelage et la roue de secours -Sensibilité et hauteur du capteur réglables -Equipé de la fonction d'auto-test Données techniques: Tension de fonctionnement 12 V / 24 V Consommation électrique 20 / 200mA Plage de détection 0,2 / 1,5 m Garantie: 2 ans Viscosité: Capteur de stationnement La tension: 12 / 24V Consommation d'énergie: 20 / 200 mA Nombre de senseurs/palpeurs: 4 Convient pour: Dispositif d'attelage Plage de détection: 0,2 - 1,5 m Capteur de diamètre: 19 mm