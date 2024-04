L’attente est enfin terminée pour les fans de smartphones Xiaomi, Redmi et Poco en France. La mise à jour tant attendue vers MIUI 13 est désormais disponible sur plusieurs modèles de ces marques populaires. Dans cet article, nous allons vous présenter les principales nouveautés apportées par cette mise à jour et vous indiquer quels sont les appareils qui pourront en bénéficier.

Les principales nouveautés de MIUI 13

MIUI 13, la dernière version de la célèbre interface utilisateur de Xiaomi, apporte son lot de nouvelles fonctionnalités et améliorations. Parmi celles-ci, on peut citer :

Un nouveau design : l’apparence de l’interface a été repensée avec des icônes plus modernes, des animations fluides et une meilleure gestion des couleurs ;

l’apparence de l’interface a été repensée avec des icônes plus modernes, des animations fluides et une meilleure gestion des couleurs ; Des performances optimisées : grâce à des optimisations logicielles, les appareils compatibles profiteront d’une meilleure réactivité et d’une autonomie améliorée ;

grâce à des optimisations logicielles, les appareils compatibles profiteront d’une meilleure réactivité et d’une autonomie améliorée ; Des fonctions de confidentialité renforcées : MIUI 13 offre de nouveaux outils pour protéger vos données personnelles et mieux gérer les autorisations des applications ;

MIUI 13 offre de nouveaux outils pour protéger vos données personnelles et mieux gérer les autorisations des applications ; Une meilleure intégration du dark mode : le mode sombre est désormais étendu à davantage d’applications, pour un confort visuel accru en environnement nocturne.

Il s’agit là des principales nouveautés, mais de nombreux ajustements et améliorations ont été effectués sur d’autres aspects de l’interface. L’expérience utilisateur est donc encore plus fluide et agréable qu’auparavant.

Les smartphones Xiaomi compatibles avec MIUI 13

Xiaomi possède un vaste catalogue de modèles, mais rassurez-vous : la plupart d’entre eux profiteront de cette mise à jour. Voici une liste non exhaustive des appareils concernés :

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi 9T

Xiaomi Mi 9T Pro

Cette liste n’est pas figée et d’autres modèles pourraient être ajoutés ultérieurement. Il vous suffit de vérifier régulièrement si votre smartphone est éligible via les paramètres de l’appareil.

Mises à jour prêtes à être déployées

Pour certains modèles listés ci-dessus, la mise à jour MIUI 13 est d’ores et déjà disponible et peut être installée manuellement ou automatiquement via le système de mises à jour intégré. Pour les autres, l’attente devrait être de courte durée, la firme chinoise ayant annoncé un déploiement progressif sur l’ensemble des modèles compatibles.

Les smartphones Redmi compatibles avec MIUI 13

Les smartphones de la marque Redmi, filiale de Xiaomi, ne sont pas en reste puisque plusieurs d’entre eux bénéficieront également de cette mise à jour MIUI 13. Parmi les modèles concernés, on peut citer :

Redmi Note 10

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 9S

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 8T

Redmi 9A

Redmi 9C

Là encore, d’autres appareils pourraient rejoindre cette liste au fil du temps et des mises à jour déployées par le constructeur.

Mises à jour Redmi : patience et vigilance

Selon les retours d’utilisateurs et les informations communiquées par Redmi, le déploiement de MIUI 13 sur ces modèles se fait de manière progressive. Il est donc possible que vous ayez à patienter quelques jours ou semaines avant que la mise à jour ne soit proposée sur votre appareil. Restez attentif aux notifications système et n’hésitez pas à vérifier manuellement si elle est disponible dans les paramètres de votre smartphone.

Les smartphones Poco éligibles à MIUI 13

Enfin, certains modèles de la marque Poco, autre filiale de Xiaomi, pourront également profiter de cette mise à jour MIUI 13. Parmi les appareils concernés, on trouve notamment :

Poco F3

Poco X3 Pro

Poco M3

Le déploiement chez Poco : quand et comment ?

Comme pour ses marques sœurs, le déploiement du MIUI 13 sur les smartphones Poco se fait progressivement. Les utilisateurs devront donc patienter quelque peu avant que leur appareil ne soit éligible. Pour s’assurer de ne pas passer à côté de la mise à jour, pensez à vérifier régulièrement dans les paramètres de votre smartphone ou via l’application dédiée.

La mise à jour MIUI 13 apporte donc son lot d’améliorations et de nouveautés pour les possesseurs de smartphones Xiaomi, Redmi et Poco en France. Si vous êtes concerné, n’hésitez pas à vérifier si elle est disponible sur votre modèle et à l’installer pour profiter au plus vite des nouvelles fonctionnalités offertes par cette version.