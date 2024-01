Les serrures connectées ne sont certes pas nouvelles, mais elles continuent de se développer et d’innover. De grandes marques telles que Somfy, Vachette et Legrand s’intéressent désormais aux serrures intelligentes pour améliorer leur offre sur le marché.

Porte d’entrée connectée pour sécuriser son domicile

Dans cet article, nous vous présenterons les meilleurs modèles actuellement disponibles en France afin de vous aider à trouver la serrure connectée adaptée à vos besoins.

Sommaire :

Yale Linus Smart Lock : une compatibilité presque universelle

Nuki Smart Lock 3.0 Pro : pour un écosystème complet

Igloohome Smart Deadbolt : idéal pour les locations de vacances

En provenance des États-Unis, la Yale Linus Smart Lock promet d’être compatible avec 95% des serrures existantes sur le marché. Bien qu’imposante par sa taille, elle réussit à rester relativement élégante grâce à ses lignes épurées. La gestion des accès se fait principalement via l’application Yale Access, qui permet également l’ouverture à distance si vous investissez dans la passerelle WiFi Yale Connect. Cette serrure est donc non seulement facile à installer et à utiliser, mais aussi assez polyvalente.

Points forts :

Compatibilité : La Yale Linus Smart Lock est compatible avec 95% des serrures sur le marché, ce qui facilite son installation.

La Yale Linus Smart Lock est compatible avec 95% des serrures sur le marché, ce qui facilite son installation. Design : Malgré sa taille imposante, cette serrure affiche un design épuré et élégant.

Points faibles :

Taille : Son encombrement peut être un problème pour certains utilisateurs.

Nuki Smart Lock 3.0 Pro : pour un écosystème complet

Succédant à la Nuki Smart Lock 2.0 déjà reconnue par les spécialistes, la version 3.0 confirme ses performances de haut niveau. Si le design ne change guère, on note toutefois une batterie rechargeable USB-C intégrée, auparavant en option. Bien que plus pratique au quotidien, cette nouveauté rend la serrure plus volumineuse et donc plus visible.

Points forts :

Écosystème d’accessoires : Vous pouvez ajouter un détecteur d’ouverture, une télécommande porte-clés et un clavier connecté avec lecteur d’empreintes digitales pour diversifier les moyens d’ouvrir votre porte.

Vous pouvez ajouter un détecteur d’ouverture, une télécommande porte-clés et un clavier connecté avec lecteur d’empreintes digitales pour diversifier les moyens d’ouvrir votre porte. Compatibilité avec les assistants vocaux : La Nuki Smart Lock 3.0 Pro est compatible avec Alexa, HomeKit et Google Assistant, ce qui facilite son intégration dans un système domotique.

Points faibles :

Discrétion : Le design volumineux peut déplaire à certains utilisateurs.

Le design volumineux peut déplaire à certains utilisateurs. Autonomie : La batterie intégrée rend la serrure moins autonome que la version précédente.

Igloohome Smart Deadbolt : idéal pour les locations de vacances

Si vous êtes propriétaire d’un logement en location saisonnière, l’Igloohome Smart Deadbolt est une excellente option pour faciliter la gestion des accès. Cette serrure connectée permet notamment de créer des codes temporaires pour vos locataires ou d’autoriser temporairement l’accès via une application dédiée. De plus, elle s’intègre parfaitement aux plateformes de location telles qu’Airbnb pour simplifier la remise des clés et la rotation des occupants.

Points forts :

Pour les locations : L’Igloohome Smart Deadbolt est particulièrement adaptée aux logements en location saisonnière grâce à sa possibilité de créer des codes temporaires et son intégration avec Airbnb.

Points faibles :

Limited functionalities : This connected lock may not be suitable for users looking for a more versatile solution.

En résumé, le choix d’une serrure connectée dépendra principalement de vos besoins et de votre budget. Les modèles présentés ici offrent chacun des avantages distincts qui pourront convenir à différents types d’utilisateurs. N’hésitez pas à comparer ces serrures et à consulter des avis en ligne pour vous assurer de faire le bon choix.