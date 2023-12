Les nouveautés attendues pour les futurs iPad d’Apple en 2024

Genius Nox At10 Genius 18k By Agustin Tapia Padel Racket 24 Argenté 360-375 gr 360-375 gr mixte

La nouvelle raquette de padel d´Agustín Tapia pour la saison 2024 est une révolution technologique totale. Nouveau moule, nouveaux matériaux et nouvelles technologies pour que vous puissiez sentir dès aujourd´hui la raquette du futur.Caractéristiques :Plus d´équilibre, plus de vitesse :- Les bords des profils ont été profilés pour augmenter l´aérodynamisme, la poignée a été allongée pour faciliter la prise en main, mais ce qui ressort le plus est l´incorporation de la technologie EOS Flap, des perforations latérales conçues pour augmenter la maniabilité de la raquette et répartir la répartition du poids afin que vous ayez une raquette rapide et mortelle entre les mains.Confortable, solide et fiable :- La nouvelle combinaison de matériaux, avec la fibre de carbone aluminisée 18K Alum en communion avec le noyau multicouche MLD Black Eva lui confère une sensation très confortable tout en conservant une sensation solide et une dureté intermédiaire.De plus, les propriétés de la fibre de carbone aluminisée sont plus résistantes aux changements de température, ce qui réduit les changements de sensation de la raquette causés par les changements de température.Moins de vibrations, plus de prise en main :- La poignée de la raquette est le point d´union entre votre corps et votre raquette et c´est pourquoi nous avons également accordé une attention particulière à cette zone de la raquette. D´une part, nous avons incorporé la technologie Pulse System, deux bandes de caoutchouc conçues pour absorber les vibrations. De plus, désormais de série, toute la gamme Luxury intègre la technologie brevetée NOX Custom Grip® et certifiée par Testea Padel pour augmenter la prise en main et réduire les vibrations.Il comprend le système pionnier de lacets de sécurité remplaçables. Smartstrap®, désormais évolué en une pièce compacte pour une plus grande résistance et sécurité.. Plus hygiénique, plus sûr et plus personnalisable.AT10 Luxury Genius 18K Alum ou 12K :- Les deux raquettes ont été conçues en collaboration avec le Mozart de Catamarca, Agustín Tapia. L´Alum 18K et le 12K partagent le même moule, le même noyau et les mêmes technologies, la seule différence entre eux étant le matériau de la face. Notre recommandation : 18K Alum si vous recherchez une sensation intermédiaire et 12K si vous recherchez une sensation plus rigide.Spécifications :- Forme : Goutte- Poids : 360-375 grammes- Noyau : MLD Black Eva- Cadre : 100% carbone- Face : Carbone Alum 18K- Contrôle : 10/10- Manche : 9/10Technologie :Carbone 18k Alum :- Carbone aluminisé 18k qui offre une sensation solide et confortable et une plus grande résistance aux changements de température.Mld Black Eva Core :- Noyau multicouche qui combine différentes densités de caoutchouc pour optimiser la sortie de balle dans les coups défensifs à basse vitesse et la puissance dans les coups de finition.Eos Flap :- Amélioration de l´aérodynamisme et de la maniabilité de la raquette grâce aux perforations latérales à la base du...