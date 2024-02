Si vous êtes à la recherche d’une enceinte puissante capable de transformer votre salon ou jardin en véritable piste de danse, la JBL PartyBox Ultimate est faite pour vous.

Le choix des fêtards et mélomanes

Dotée d’un système sonore impressionnant et de fonctionnalités conviviales permettant un contrôle complet de l’éclairage et des effets sonores, cette enceinte offre aussi bien des instants festifs que des moments de calme pour écouter de la musique en toute qualité.

Design imposant et finition soignée

Avec ses dimensions de 45,5 cm x 44 cm x 104,9 cm, la JBL PartyBox Ultimate est une enceinte massive qui ne passe pas inaperçue. Néanmoins, malgré sa taille, elle arbore un look élégant et une finition irréprochable. La qualité de construction semble excellente : aucun morceau de plastique ne craque, même lorsque le volume est poussé à fond. De plus, la JBL PartyBox Ultimate dispose de deux roues et d’une poignée intégrée, permettant de déplacer facilement l’enceinte d’un endroit à un autre.

Système d’éclairage dynamique et personnalisable

L’un des atouts majeurs de la JBL Party Box Ultimate réside dans son éclairage LED multicolore qui s’harmonise avec la musique. Grâce à l’application JBL One, il est possible de personnaliser l’éclairage en choisissant parmi plusieurs couleurs et en activant ou désactivant certaines zones lumineuses. Naturellement, il est aussi possible de désactiver complètement les effets de lumière si vous le souhaitez.

Puissance sonore et musicalité exceptionnelle

Modèle : JBL PartyBox Ultimate

Dimensions : 45,5 cm x 44 cm x 104,9 cm

Puissance de sortie du son : 1100 watts

Microphone intégré : Oui

Version Bluetooth : 5.3

Poids : 39 500 grammes

Indice de protection IP : IPX4

La JBL Party Box Ultimate ne se contente pas d’être un haut-parleur festif – elle est également une enceinte raffinée et extrêmement musicale. Grâce à ses deux transducteurs de 24 cm pour la reproduction des basses, ainsi que des deux transducteurs de 12 cm pour les sons médiums, cette enceinte offre une qualité sonore époustouflante, capable de reproduire fidelêment tous les registres de fréquences.

Connectivité complète et fonctionnalités conviviales

En plus de sa connectivité Bluetooth 5.3 permettant de diffuser sans fil vos morceaux préférés depuis votre smartphone ou tablette, la JBL PartyBox Ultimate dispose également de deux entrées microphones pour des sessions karaoké improvisées. Sur le tableau de commandes situé en haut de l’enceinte, vous trouverez des boutons pour ajuster les basses et les aigus, le volume du microphone et la quantité d’écho ajoutée. De plus, un “DJ Pad” intégré permet d’ajouter des effets sonores tels que le bruit d’un foghorn, une repetition du dernier morceau écouté ou encore un effet scratch.

Compatibilité Dolby Atmos

La JBL PartyBox Ultimate est également compatible avec la technologie Dolby Atmos via Wi-Fi, permettant ainsi d’améliorer encore davantage l’expérience sonore offerte par cette enceinte. Profitez d’une spatialisation audio immersive lors de vos soirées animées ou de vos moments de détente en écoutant votre musique favorite.

Notre avis sur la JBL Party Box Ultimate

En conclusion, la JBL Party Box Ultimate est sans conteste une enceinte à considérer pour tous ceux qui veulent apporter une ambiance festive et une qualité sonore irréprochable à leurs espaces de vie. Sa puissance impressionnante, son éclairage dynamique et ses fonctionnalités conviviales font de cette enceinte un choix idéal tant pour les fêtes entre amis que pour les moments de détente en musique.