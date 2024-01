L’un des plus grands acteurs mondiaux de la technologie des drones, DJI innove encore une fois avec le lancement du DJI FlyCart 30.

Drone Livraison DJI FlyCart 30

Cette plateforme ambitieuse de drone de livraison redéfinit les limites de cette industrie en matière de capacité et de portée, promettant d’améliorer considérablement la logistique, la sécurité et les coûts.

Des capacités de charge impressionnantes pour divers scénarios

Le DJI FlyCart 30 est conçu pour faciliter les transports sur de longues distances et dans des conditions difficiles, allant des reliefs montagneux jusqu’aux installations offshore et zones sinistrées. Doté d’une double configuration de batteries, il est capable de transporter une charge utile de 30 kg sur une distance de 16 km. En configuration de batterie unique, sa capacité de charge atteint même jusqu’à 40 kg, sur une distance de 8 km.

Transport de marchandises à longue distance

Opérations de secours en cas d’urgence

Agriculture et gestion de la construction

Inspection d’infrastructures et cartographie

Fonctionnement optimal dans des conditions environnementales extrêmes

Conçu pour résister aux environnements les plus exigeants, le DJI FlyCart 30 présente un niveau de protection IP55 et fonctionne à des températures comprises entre -20°C et 45°C ainsi qu’en présence de vents allant jusqu’à 12 m/s.

De plus, ses hélices sont optimisées pour des altitudes allant de 0 à 6000 mètres, avec une capacité de vol jusqu’à 3000 mètres en portant sa charge maximale.

Un niveau de sécurité accru pour les opérations

Avant chaque décollage, le DJI FlyCart 30 évalue la faisabilité du parcours de vol en fonction des conditions environnementales et garantit la sécurité grâce à des messages audiovisuels. Il dispose de deux modes d’opération : le mode Cargo et le mode Winch.

En mode Cargo, les charges utiles sont placées dans une caisse de 70 litres équipée de capteurs de poids et de gravité, offrant ainsi un excellent équilibre et une sécurité renforcée.

En mode Winch, les charges utiles sont transportées par une grue équipée d’un treuil, permettant la livraison dans des zones sans possibilité d’atterrissage grâce à un câble rétractable pouvant supporter jusqu’à 40 kg.

DJI, l’avenir des drones et de la technologie de livraison

Depuis sa création en 2006, DJI s’est imposé comme le leader mondial des innovations en matière de drones civils, relevant sans cesse de nouveaux défis et ouvrant la voie à l’amélioration constante de cette technologie dans différents domaines tels que l’agriculture, la sécurité publique, la cartographie et l’inspection d’infrastructures.

Avec le développement de son premier drone dédié à la livraison, DJI propose une solution efficace pour transporter des charges importantes sur de longues distances et dans un environnement défavorable. Les perspectives d’intégration de cette nouvelle technologie vont bien au-delà de la simple amélioration du processus de livraison, avec des impacts probables sur la manière dont nous gérons les urgences, le développement durable et l’efficacité économique.

Quel avenir pour les drones de livraison ?

Le DJI FlyCart 30 est un exemple frappant de la façon dont les drones de livraison peuvent révolutionner notre manière d’expédier et de recevoir des biens. En augmentant les capacités de charge et en affrontant divers scénarios environnementaux, il permet d’envisager des alternatives créatives et écologiques aux modes de transport conventionnels.

Cependant, plusieurs défis subsistent, tels que les régulations nationales et internationales, la sécurité et la protection de la vie privée. De nombreuses questions demeurent quant à l’utilisation massive de drones pour la distribution au domicile des consommateurs.

Heureusement, grâce à l’évolution rapide des technologies drone telles que celle proposée par le FlyCart 30, ces obstacles pourraient rapidement être surmontés, offrant ainsi des solutions toujours plus innovantes et fiables pour satisfaire nos besoins logistiques futurs.