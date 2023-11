WhatsApp : Fin des sauvegardes illimitées sur Google Drive et astuces pour optimiser l’espace de stockage

Seagate Stkx4000402 Xbox 4tb External Hard Disk Drive Noir

Prenez le contrôle de votre expérience de jeu avec Game Drive pour Xbox. Avec jusqu'à 4 To de stockage, le design fin et élégant de ce disque complète la Xbox Series X, la Xbox Series S ou toute génération de Xbox One, parfait pour créer votre Game Vault et l'emporter partout. De plus, l'éclairage LED vert Xbox intégré crée une expérience immersive épique.Traits:Jusqu'à 4 To de capacité vous permettent de créer le Game Vault ultime sans sacrifier les titresUn design audacieux et raffiné, conçu pour compléter votre XboxCréez une atmosphère de jeu épique avec l'éclairage LED vert XboxLa conception légère facilite le transport de toute la bibliothèque sur la routeCompatible avec Xbox Series X, Xbox Series S et Xbox OneAlimentation par bus USB 3.2 Gen 1 pour une installation rapide et facile, aucun outil nécessaireCaractéristiques:Disque dur:Capacité disque dur : 4000 GoPorts et interfaces :Version USB : 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Du pouvoir:Alimentation par bus : USBPoids & Dimensions :Largeur : 81mmProfondeur : 122,5 mmHauteur : 21,5 mmPoids : 266 grammesDonnées d'emballage :Largeur du colis : 106 mmProfondeur du colis : 149 mmHauteur du colis : 45 mmPoids du colis : 352 gDétails techniques:Hauteur du filet palette : 104,6 cmLongueur du filet palette : 118,4 cmLargeur nette palette : 84,6 cmPoids net palette : 391,1 kg