Numspot, le challenger français qui ose défier amazon et google dans la guerre du cloud pour 2024

NumSpot : L’alternative souveraine au Cloud se prépare pour mai 2024

NumSpot, la nouvelle plateforme de cloud souverain français, donne rendez-vous au marché en mai 2024. Face aux géants américains, cette alliance française entend révolutionner le secteur du cloud en garantissant une sécurité optimale et un respect total des régulations françaises. À quelques mois de son lancement, découvrons les ambitions et la stratégie déployées par ce nouvel acteur prometteur.

Conquérir le marché face aux géants américains

Lancé par les consortiums Docaposte, Banque des Territoires, Dassault Systèmes et Bouygues Telecom, NumSpot entend bousculer l’hégémonie des géants américains Amazon, Microsoft et Google dans le domaine du cloud. En proposant une offre de service orientée souveraineté, cette entreprise 100% française vise à capter les marchés du secteur public et des entreprises stratégiques où l’enjeu est la protection et la maîtrise des données sensibles.

Premier objectif : concurrencer les hyperscalers tels qu’Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure et Google Cloud.

Second objectif : offrir une alternative crédible et sécurisée aux solutions de cloud souverain existantes.

: offrir une alternative crédible et sécurisée aux solutions de cloud souverain existantes. Troisième objectif : cibler les opérateurs d’importance vitale et les administrations publiques, notamment dans les domaines de la santé, de l’éducation et des services financiers.

Une offre de qualité made in France

Le principal atout de NumSpot réside dans sa composition 100% française et sa traçabilité totale quant aux infrastructures et technologies utilisées. En s’appuyant sur le cloud souverain Outscale de Dassault Systèmes (membre du consortium), cette plateforme échappe aux contraintes extraterritoriales imposées par les géants américains et assure une meilleure protection contre les lois extraterritoriales.

En outre, grâce à l’expertise de Guillaume Poupard, ancien directeur de l’ANSSI et directeur général adjoint de Docaposte (également membre du consortium), NumSpot pourra obtenir les certifications réglementaires nécessaires dès son lancement pour garantir la confiance de ses futurs clients.

Vers un cloud multi-stratégique pour les données sensibles

Dès mai 2024, NumSpot proposera des services managés Kubernetes, OpenShift et bases de données, indispensables au déploiement, à la gestion et à la montée en puissance des applications conteneurisées sur n’importe quelle plateforme. Ainsi, ce nouvel acteur du cloud entend accompagner les entreprises et les organisations publiques dans leur stratégie de sécurisation des données les plus critiques.

Avec une offre centrée sur la protection des données sensibles, l’ambition de NumSpot est d’intégrer les dispositifs multicloud que cherchent à mettre en place les entreprises et administrations publiques face aux enjeux croissants en matière de sécurité informatique et de conformité réglementaire.

Premiers succès pour NumSpot

En attendant son lancement officiel, NumSpot a déjà attiré quelques clients de prestige. Depuis septembre 2023, la plateforme héberge le système d’information de France Services (rendez-vous numériques des usagers unifiés des services publics), développé par Docaposte. De plus, elle a signé avec CNP Assurances pour soutenir sa stratégie cloud et héberger sa plateforme de données, et a été choisie par la Centrale d’Achat de l’Informatique Hospitalière pour le secteur de la santé.

Bâtir un véritable écosystème souverain autour du cloud

La prochaine étape pour NumSpot est d’élargir son réseau de partenaires afin d’accéder aux appels d’offres du secteur public et ainsi créer un véritable écosystème autour du cloud souverain. En 2023, la plateforme avait déjà noué des alliances avec des acteurs majeurs du marché tels que OVHcloud et Outscale dans cette démarche.

Un pari audacieux face à un marché dominé par les géants américains

Même si les hyperscalers représentent 70% du marché français et européen du cloud, l’émergence de NumSpot démontre qu’il est encore possible de trouver une place sur ce secteur concurrentiel. Olivier Vallet, PDG de Docaposte affirme sans complexe : « Nous ne prétendons pas avoir une offre plus riche que celle des hyperscalers, mais nous ne devons pas nourrir de complexes quant à la qualité de notre offre et ne pas oublier que la sécurité des données réussit peu à peu à s’imposer sur le marché comme un enjeu majeur pour les entreprises« .

Avec sa volonté farouche d’apporter une alternative véritablement souveraine aux géants américains du cloud, NumSpot est prêt à relever les défis qui l’attendent.