La nouvelle gamme de domotique Lidl pour une maison connectée et éco-responsable en soldes

La célèbre marque allemande Lidl revient en force dans le monde de la domotique avec sa nouvelle gamme Silvercrest, compatible avec Homekit et Home Assistant. Une offre alléchante pour les adeptes de la maison connectée et ceux soucieux de suivre leur consommation énergétique.

Une box domotique qui s’adapte à tous les systèmes

Dans un marché où la compatibilité entre les différents écosystèmes est souvent problématique, Lidl propose une solution complète avec sa nouvelle box domotique Silvercrest.

Celle-ci permet non seulement de centraliser et gérer l’ensemble des périphériques de la marque, mais aussi de se connecter aux plateformes Apple’s Homekit et Home Assistant.

Cette nouvelle version, au design revisité et aux bords arrondis, permettra aux utilisateurs de profiter d’une compatibilité universelle, rendant l’intégration de la box dans leur environnement existant beaucoup plus simple.

Des prix attractifs et une offre limitée

Pour accompagner cette nouveauté, Lidl propose également des promotions sur certains produits de sa gamme, comme la fameuse prise Zigbee connectée, capable de surveiller et d’améliorer la consommation énergétique. À seulement 10€, soit une réduction de 25%, il est difficile de passer à côté de ces offres limitées. Il faut noter que ces promotions sont disponibles dans les magasins Lidl, et que la popularité des précédentes offres laisse présager un rapide épuisement des stocks. N’hésitez pas à vous rendre dans votre magasin local pour bénéficier de ces bons plans.

Plus qu’une simple prise connectée, un véritable outil de gestion énergétique

Cette prise Zigbee connectée, au-delà de permettre le contrôle à distance d’appareils ménagers, offre aussi la possibilité de surveiller leur consommation énergétique en temps réel. Une solution incontournable pour les utilisateurs souhaitant devenir plus éco-responsables et mieux gérer leur facture d’énergie. De plus, cette prise est entièrement compatible avec Jeedom ou Home Assistant, offrant ainsi une intégration simplifiée à l’environnement domotique existant.

Une gamme complète pour une maison connectée et intelligente

En complément de la box et de la prise connectée, Lidl propose également sur son site en ligne des ampoules intelligentes compatibles avec l’écosystème Philips Hue. Ces ampoules, fonctionnant via la technologie ZigBee, permettent de créer une ambiance lumineuse personnalisée et de programmer des scénarios adaptés à chaque moment de la journée. Pour une maison toujours plus connectée et respectueuse de l’environnement, n’hésitez pas à consulter la gamme complète proposée par Lidl.

Domotique et responsabilité environnementale : un partenariat gagnant

Au-delà des gains financiers réalisés grâce aux économies d’énergie et aux offres promotionnelles, Lidl participe à un mouvement global vers une maison connectée éco-responsable. Le suivi de la consommation énergétique et la programmation des appareils ménagers permettent non seulement d’anticiper les dépenses, mais aussi de diminuer l’impact écologique de notre façon de vivre. Pour aller encore plus loin, voici quelques astuces pour profiter pleinement de votre installation domotique Lidl :

Programmez vos appareils : choisissez les heures où les appareils sont allumés et éteints pour optimiser leur consommation;

: choisissez les heures où les appareils sont allumés et éteints pour optimiser leur consommation; Suivez votre consommation en temps réel : ajustez vos habitudes et identifiez les appareils les plus énergivores;

: ajustez vos habitudes et identifiez les appareils les plus énergivores; Automatisez votre maison : utilisez des scénarios préprogrammés adaptés à vos besoins (réveil, présence, départ, etc.).

En conclusion, avec cette nouvelle gamme de produits Silvercrest, Lidl permet de rendre la domotique accessible à tous les budgets tout en incitant une meilleure gestion énergétique. Alors n’hésitez pas à vous procurer ces offres limitées tant qu’il est encore temps !