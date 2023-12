Projets DIY passionnants à réaliser avec Raspberry Pi et Arduino : domotique, robots et bricolage électronique

Banggood Carte de développement Raspberry Pi 4 Model B 1/2/4/8GB RAM Cortex-A72 ARM v8 SoC 64 bits à 1.5GHz Ethernet Gigabit WiFi

Spécifications: Interface : support de carte TF, sortie compatible HDMI/RCA. Fonctionnalité intégrée : 10/100/1000Mbps, WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth. Capacité ROM : Aucune. Numéro de modèle : Raspberry Pi 4 Model B. Type de carte de démonstration : ARM. RAM : 1GB/2GB/4GB/8GB LPDDR4-2400 RAM compatible SD. Modèle de processeur : Broadcom BCM2711, Quadruple cœur Cortex-A72 (ARM v8) SoC @ 1.5GHz. WiFi : Sans fil IEEE 802.11ac double bande 2.4 GHz et 5.0 GHz. USB : 2 ports USB 3.0 ; 2 ports USB 2.0. Audio/vidéo : Port stéréo audio et vidéo composite à 4 pôles.Broadcom BCM2711, processeur Quad core Cortex-A72 (ARM v8) SoC 64 bits @ 1.5GHz1 Go, 2 Go, 4 Go ou 8 Go LPDDR4-3200 SDRAM (selon le modèle)Sans fil IEEE 802.11ac 2.4 GHz et 5.0 GHz, Bluetooth 5.0, BLEEthernet Gigabit2 ports USB 3.0 ; 2 ports USB 2.0.Connecteur GPIO standard Raspberry Pi à 40 broches (entièrement compatible avec les cartes précédentes)2 ports micro-HDMI compatibles (prise en charge jusqu'à 4kp60)Port d'affichage MIPI DSI 2 voiesPort de caméra MIPI CSI 2 voiesPort audio stéréo 4 pôles et port vidéo compositeH.265 (décodage 4kp60), H264 (décodage 1080p60, encodage 1080p30)OpenGL ES 3.1, Vulkan 1.0Logement de carte Micro-SD pour charger le système d'exploitation et le stockage de donnéesAlimentation 5V DC via connecteur USB-C (minimum 3A*)Alimentation 5V DC via connecteur GPIO (minimum 3A*)Alimentation via Ethernet (PoE) activée (nécessite un PoE HAT séparé)Température de fonctionnement : 0 - 50 degrés C ambiantF