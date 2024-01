YUEHOO YH-E063 9" Grand écran avec bouton Carte mère audio et vidéo pour voiture Android 12.0 BT5.0 Écran IPS+2.5D

Spécification:Marque: YUEHOO Modèle: YH-E063Screen Size: 9"Unité: 1 UnitéNom: Audio et vidéo pour voitureCPU: 8 cœurs 2,5 GHzType: 4G+64G / 6G+128G / 8G+128G / 8G+256GFonctionnalités:--DSP intégré (YD7388+BU32107EFV)--Démarrage rapide en 2 secondes--Carplay et Android Auto filaires et sans fil intégrés--BT5.0, utilisez Internet via BT--Caméra AHD prise en charge--Caméra 360° prise en charge--Écran IPS + écran 2.5D--Wifi /4G/ GPS/ Radio/ Système de radio numériqueEntrée caméra de recul/ Auxiliaire/ USB/ SD/ DAB+/ OBD/ Enregistreur intégré/ TPMS/ Commande volant/ Micro externe et micro interneFonctionnalités:--Connectivité rapide et transparente : notre système audio et vidéo pour voiture dispose de Carplay et Android Auto intégrés, que ce soit par câble ou sans fil, vous permettant de connecter facilement vos appareils pour la musique, la navigation et les appels mains libres. Avec le BT5.0, vous pouvez également utiliser Internet via Bluetooth, assurant ainsi une connexion fiable et divertissante lors de vos trajets.--Son et vidéo haute qualité : Avec un DSP intégré (YD7388+BU32107EFV), le système offre une qualité audio et vidéo supérieure. Le DSP améliore la sortie audio pour une expérience sonore plus riche et immersive. Le système prend en charge les caméras AHD, offrant une vidéo claire et haute résolution, idéale pour les caméras de recul et de vision surround.Prise en charge de plusieurs caméras : Pour améliorer votre sécurité et votre confort pendant la conduite, ce s