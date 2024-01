Les applications de messagerie instantanée surclassent le SMS pour le réveillon 2024

En France, l’envoi de messages SMS connaît une baisse constante depuis 2016.

Les applications de messagerie instantanée telles que Facebook Messenger, WhatsApp, Instagram, Telegram, Viber, ainsi que WeChat et Line en Asie remplacent peu à peu ce mode de communication. Mais est-ce vraiment la fin des SMS ? Examinons les causes et conséquences de cette transition.

Une diminution rapide du nombre de SMS envoyés

D’après Joël Guyonnaud, directeur des opérations réseau chez Bouygues Telecom, le volume des SMS expédiés continue de diminuer d’environ 10% par an depuis deux ans. Une évolution qui s’inscrit dans un contexte mondial où la quantité de textos envoyés dans le monde a déjà baissé de moitié entre 2014 et 2016 : passant de 6 trillions à 3 trillions selon les données récentes de l’ITU (l’agence des Nations Unies chargée de surveiller les télécommunications).

En France, on a enregistré une chute de 184 milliards de textos envoyés en 2017 soit une moyenne de 219 par personne et par mois, d’après Arcep (le régulateur des télécommunications).

Pour autant, une étude du Crédoc explique que 64% des Français utiliseraient toujours plus souvent les SMS que les applications de messagerie instantanée pour communiquer par écrit. Cette préférence pour le texto s’essouffle pourtant face à l’adoption croissante des messageries telles que WhatsApp, avec un taux d’utilisation de 52% en 2018 contre seulement 17% en 2014.

Des conséquences financières pour les opérateurs

L’essor des applications instantanées peut être préjudiciable aux opérateurs télécom qui tirent près de la moitié de leurs revenus des services mobiles. Selon un rapport de l’ITU daté du 11 décembre, les revenus générés par les SMS devraient chuter de moitié d’ici 2022. En 2016, ces revenus avaient déjà diminué de 8,5% en deux ans pour atteindre 75 milliards de dollars.

Toutefois, devant cette menace grandissante, les opérateurs n’ont pas hésité à réagir en proposant des textos gratuits dans leurs forfaits mobiles ou encore en facilitant l’envoi groupé de messages et l’ajout de fichiers audio ou d’images. Malgré cela, il reste difficile de concurrencer les messageries gratuites lorsque certaines offres incluent toujours des frais de roaming pour l’utilisation du téléphone portable à l’étranger.

L’innovation du côté des applications de messagerie

Pendant ce temps, les services de messagerie instantanée diversifient leur offre en ajoutant de nouvelles fonctionnalités telles que les emojis, les GIF animés, des liens vers des plateformes de commerce électronique ou encore la communication avec les marques via chatbots. De plus, des applications plus confidentielles comme la suisse Wire, garantissant une meilleure protection des données, font leur apparition et séduisent un nombre grandissant d’utilisateurs.

Le SMS se réinvente dans le domaine professionnel

Face à ces bouleversements, le SMS semble trouver un nouveau souffle en s’orientant vers des usages plus professionnels ou techniques, tels que l’identification bancaire par exemple. Si cela ne suffit sans doute pas pour contrer totalement les menaces liées aux messageries instantanées, cela atténue toutefois leurs effets sur le marché du SMS.

En conclusion, si la popularité des SMS connaît effectivement un déclin, il est trop tôt pour prédire totalement la disparition ce mode de communication. À mesure que les habitudes numériques évoluent, nous verrons probablement davantage d’applications de messagerie instantanée émerger, mais les textos ne sont pas encore totalement hors course. Avec des innovations continues de chaque côté, il sera intéressant d’observer l’avenir de ces deux types de communication.

