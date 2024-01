Kit INTERMEDIAIRE clôture pleine en PVC (Système de pose : Avec tube à sceller, Hauteur Clôture : 0,648m soit 4 lames)

Notre clôture pleine en PVC est composée de lames contemporaines de 150mm, s'emboîtant les unes sur les autres et s'insérant dans les feuillures des poteaux.Cette clôture PVC se pose soit sur un muret grâce à son poteau sur platine soit directement au sol avec le tube à sceller.Cette clôture PVC servant à se cacher des regards indiscrets, vous est proposée en kit : le DÉPART permettant de démarrer la clôture car vous avez 2 poteaux et l'INTERMÉDIAIRE permettant de faire les éléments suivant en se raccordant sur le premier kit (départ). La clôture pleine en PVC : une solution discrète et économique pour votre façade ! Cette clôture PVC, de fabrication française et garantie 10 ans, est est vendu en longueur de 1,50m soit 1,55m d'entraxe.Un kit de intermédiaire est composé des lames, 1 poteau avec collerette, 1 tube à sceller ou 1 platine, entretoises de début et de fin, 1 U de finition et la visserie.Uniquement de couleur blancs, ces kits ne sont disponibles que sur fabrication avec un délai de mise à disposition de 6 semaines. Ce produit PVC ne sera donc ni repris ni échangé.