Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 128 Go, Argent, débloqué - Reconditionné

L'outil

d'expression ultime.

Découvrez le Galaxy S21 Ultra 5G. Un appareil photo parfaitement intégré pour révolutionner la photographie. Prenez des vidéos en 8K ultra détaillées et capturez des images à couper le souffle. Et avec le processeur Galaxy le plus rapide , le verre le plus résistant 3, la compatibilité 5G et une batterie longue durée, l'Ultra porte bien son nom.



Le Galaxy S21 Ultra aborde un tout nouveau design centré sur l'appareil photo. Le bloc photo vient élégamment prolonger la tranche du smartphone, avec des finitions uniques et affirmées. Le dos des produits est désormais mat et permet d'éviter les traces de doigt.



GORILLA GLASS VICTUS?

Le plus robuste de nos verres

Construit pour être encore plus résistant aux rayures et pour protéger à la fois l'avant et l'arrière du smartphone, découvrez le verre Gorilla Glass le plus solide.



Tirez des portraits époustouflants d'une vidéo 8 K

La vidéo 8K est la plus haute résolution disponible sur un smartphone. Elle comprend quatre fois plus de pixels que la vidéo 4K. Enregistrez en 24 images/s en 8K et obtenez des séquences d'une netteté incroyable. Vous pouvez ensuite les télécharger et les regarder directement sur YouTube.



En filmant en 8K, vous pouvez extraire des photos haute résolution époustouflantes directement depuis vos vidéos. Plus besoin de choisir entre filmer et photographier.



Activez la fonction Action Cam et le Galaxy S21 Ultra 5G filmera avec une stabilité inouïe. La stabilisation d'image par intelligence artificielle (IA) élimine les vibrations, offrant ainsi une vidéo aussi fluide qu'un travelling lorsque vous bougez.



La vidéo ultra fluide 60 images/s assure une fréquence d'images dynamique pour une vidéo ultra fluide même en cas de faible luminosité. Elle ajuste automatiquement les images par seconde afin que, même si vous filmez en plein crépuscule, votre vidéo reste impeccable.



Encore plus de détails

L'appareil photo de 108 mégapixels capture des photos 9 fois plus détaillées que vos photos classiques en 12 mégapixels. Vous pouvez ainsi zoomer dans l'image et recadrer tout en gardant un résultat net. Les couleurs et détails sont encore plus réalistes que jamais.



SPACE ZOOM X100

Zooooomez pour repérer chaque détail

Les deux zooms optiques embarqués effectuent des zooms plus rapides, plus fluides et plus nets que n'importe quel autre zoom de la famille Galaxy. Et en activant la fonction Zoom Lock, vos clichés restent stables et précis.



Les portraits font un lifting. Désormais amélioré par l'IA, le mode portrait digne d'un studio permet un éclairage idéal à vos photos en analysant les visages, les angles d'éclairage, la direction et la profondeur de champ du lieu.



MODE NUIT

Saisit la nuit comme un rêve

Saisissant des couleurs vives et lumineuses dans l'obscurité de la nuit, le capteur Bright Night est notre plus grande évolution en matière de photographie par faible luminosité. Photographiez des images nettes avec plus de vitesse et...