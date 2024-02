By-Boo Cosmo - Lot de 2 chaises en velours côtelé et métal - Couleur - Noir

Entre les styles vintage et contemporain, votre coeur balance ? On peut vous comprendre ! Chacun de ces styles a son charme. C'est pourquoi chez Drawer on aime les éléments de mobilier qui mixent un peu les genres, comme le lot de 2 chaises en velours côtelé et métal Cosmo proposé par By-Boo. Ces chaises se parent d'une assise et d'un dossier à bords arrondis en mousse recouverts de velours côtelé, avec une structure en acier, c'est pourquoi on peut dire qu'elles mixent harmonieusement les styles vintage et contemporain. Rappelez-vous l'amour des années 70 pour le velours côtelé ! Tandis qu'aujourd'hui, en mobilier, on mise beaucoup sur le métal. Côté design, ces chaises de 80 x 50 x 61,5 cm affichent des lignes simples qui plairont au plus grand nombre. Elles se marieront bien à une table à manger en métal, mais viendront aussi apporter une note cosy à une salle à manger dotée d'une table en bois brut. Elles pourront également être installées devant votre bureau et votre coiffeuse, pour être assis confortablement et pour aménager les pièces de façon stylée. Quelques infos techniques pour finir : les chaises Cosmo supportent un poids max de 130 kg. Leur hauteur d'assise est de 47,5 cm et leur profondeur d'assise est de 47 cm.