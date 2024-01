Comment transformer votre SIM en eSIM | Avec cet article la liste des téléphones compatibles, Smartwatches, Tablettes..

L’eSIM, ou carte SIM électronique, est une nouvelle technologie qui simplifie le processus d’activation et de gestion des abonnements mobiles. Elle offre de nombreux avantages par rapport aux cartes SIM traditionnelles et est de plus en plus adoptée par les opérateurs de téléphonie mobile tels que Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom.

Dans cet article, nous répondrons à toutes vos questions concernant comment rendre votre téléphone compatible eSIM, comment transformer votre SIM Orange en eSIM, comment basculer vers l’eSIM sur un iPhone, quels sont les appareils compatibles eSIM et bien d’autres encore.

eSIM et pourquoi vous devriez vous y intéresser ?

L’eSIM (Embedded Subscriber Identity Module) est une nouvelle génération de carte SIM intégrée directement dans votre smartphone ou tout autre appareil compatible, comme une smartwatch ou une tablette. Contrairement à la carte SIM physique, vous n’avez pas besoin de l’insérer ou de la retirer de votre appareil.

L’eSIM fonctionne de manière numérique et peut être activée ou désactivée à distance via le réseau cellulaire de votre opérateur. Cela rend le processus d’activation de nouveaux forfaits beaucoup plus simple et rapide. De plus<, l’eSIM permet aux utilisateurs de gérer plusieurs plans et numéros de téléphone depuis le même appareil.

Tout d’abord, il est nécessaire de vérifier si votre appareil est compatible avec la technologie eSIM. Les smartphones et autres dispositifs acceptant les eSIM sont encore rares, mais leur nombre augmente rapidement avec le développement et l’adoption de la technologie. Parmi les modèles compatibles, on trouve :

iPhone XS, XS Max, XR, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, SE (2020), 12, 12 Mini, 12 Pro et 12 Pro Max

Samsung Galaxy S20, S20+, S21, S21+ et Galaxy Z Flip

Google Pixel 3a, 4 et 4 XL

Huawei P40 et P40 Pro

Si votre appareil figure dans cette liste ou dispose déjà d’une eSIM intégrée, vous pouvez alors contacter votre opérateur mobile pour en savoir plus sur leurs offres et modalités d’utilisation de l’eSIM.

Si vous êtes client Orange et que vous possédez un nouvel appareil compatible eSIM, voici comment procéder pour migrer votre ancienne carte SIM vers une eSIM :

Contactez le service client Orange pour leur indiquer que vous souhaitez passer à l’eSIM. Le conseiller clientèle vous fournira toutes les informations dont vous avez besoin pour activer et gérer votre eSIM, y compris un QR Code ou un code numérique. Rendez-vous dans les paramètres de votre téléphone, puis sélectionnez “Réseau et internet” ou “Opérateurs”, selon les options disponibles sur votre appareil. Sélectionnez “Ajouter un plan” ou “Gérer les eSIM”, puis scannez le QR Code fourni par Orange (ou saisissez manuellement le code numérique). Validez l’ajout du nouveau forfait et attendez quelques instants pour que votre téléphone se connecte au réseau Orange.

Une fois cette procédure terminée, votre ancienne carte SIM sera désactivée et vous pourrez utiliser votre forfait mobile via l’eSIM.

Les étapes pour activer une eSIM sur votre iPhone sont très similaires à celles mentionnées ci-dessus :

Contactez votre opérateur mobile et demandez à passer à un forfait compatible eSIM. Vous devriez également recevoir un QR Code ou un code numérique pour activer votre service. Ouvrez l’application “Réglages” de votre iPhone, sélectionnez “Cellulaire” puis “Ajouter un forfait” (Vous devriez trouver cette option dans le menu principal “Données cellulaires”, sinon appuyez sur “Autres options”). Votre iPhone vous demandera alors de scanner le QR Code ou d’entrer un code d’activation manuel. Une fois cela fait, suivez les instructions à l’écran pour configurer votre eSIM. Attendez que la connexion soit établie et confirmez que l’eSIM est activée en vérifiant que votre numéro est affiché dans le gestionnaire d’eSIM.

C’est tout ! Vous avez maintenant transféré avec succès votre forfait mobile vers l’eSIM de votre iPhone.

Quels sont les appareils compatibles eSIM ?

Nous avons déjà mentionné plus tôt dans cet article une liste des smartphones compatibles eSIM, mais il existe également d’autres appareils qui peuvent tirer parti de cette technologie :

Smartwatches : Apple Watch Series 3 à Series 6, ainsi que la version SE (avec connectivité cellulaire), Samsung Galaxy Watch et Galaxy Watch Active 2.

Tablettes : iPad Pro 11 pouces (2e génération) et 12.9 pouces (4e génération), iPad Air (4e génération) et mini (5e génération).

Ordinateurs portables avec connectivité LTE, comme certains modèles de Microsoft Surface ou HP Spectre x360 13.

Comment savoir si mon téléphone accepte l’eSIM ?

Pour vérifier si votre téléphone est compatible eSIM, vous pouvez consulter la documentation fournie par le fabricant ou contacter le service clientèle. Vous devriez également trouver des informations relatives aux fonctionnalités eSIM dans les paramètres de votre appareil, sous “Réseau” ou “Opérateurs”. Si aucune option liée à l’eSIM n’est disponible, il est probable que votre téléphone ne supporte pas cette technologie.

Dans certaines situations, vous devrez peut-être saisir manuellement les informations d’activation de votre eSIM plutôt que de scanner un QR Code. Voici comment procéder :

Allez dans les paramètres de votre appareil et accédez à la section dédiée aux eSIM (Réseau & Internet ou Opérateurs, selon votre modèle)./li> Sélectionnez “Ajouter un forfait” ou “Gérer les eSIM”, puis choisissez l’option pour entrer un code d’activation manuellement. Saisissez le code numérique fourni par votre opérateur, ainsi que toute autre information requise, comme un nom d’utilisateur et un mot de passe. Validez les informations et attendez que la procédure d’activation s’exécute. Une fois celle-ci terminée, vous devriez être connecté au réseau via votre eSIM.

Maintenant que vous avez une meilleure idée de ce qu’est l’eSIM, comment transformer votre SIM en eSIM et quels appareils sont compatibles, vous pouvez profiter des avantages offerts par cette technologie innovante ! Faites évoluer vos expériences mobiles avec l’eSIM