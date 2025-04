CostwayCommode à 5 Tiroirs Robuste Commode de Rangement avec Rails Coulissants Lisses Armoire de Rangement pour Chambre 80X40X115 CM Blanc

Cette commode à 5 tiroirs est un bon choix pour ranger et classer des vêtements, des jouets pour bébés, des livres, etc. Construite en bois de qualité, cette commode est solide et durable pour une longue durée de vie. Elle est conçue avec 5 grands tiroirs, vous permettant de ranger une variété d'articles. Vous pouvez également placer des décorations sur le dessus de cette commode, comme des lampes, des photos et des plantes. Avec son style épuré et classique, elle est parfaite pour la chambre à coucher, le salon, l'entrée et la chambre d'enfant. Attributs : 【Espace de Rangement Multi-Couches】Le dessus de cette commode est parfait pour afficher des photos, des plantes, des lampes, etc. De plus, elle dispose de 5 grands tiroirs pour ranger des livres, des vêtements, des jouets et d'autres essentiels, aidant à maintenir votre pièce propre et organisée. 【Construction Robuste et Durable】Cette commode à 5 tiroirs est fabriquée en panneau de particules de haute qualité, respectueux de l'environnement et durable pour supporter une utilisation à long terme. Sa surface plate sans bavures est plus sûre à utiliser. 【Polyvalence Pratique】Avec un style simple et élégant, cette commode à tiroirs est idéale pour diverses occasions, y compris la chambre à coucher, le salon, le bureau, etc. Elle peut être utilisée comme bibliothèque, armoire et console, ajoutant une atmosphère classique à votre espace. 【Design Humanisé】Cette commode debout est équipée d'un dispositif anti-basculement à fixer au mur, l'empêchant de basculer accidentellement. La poignée ronde est confortable à saisir pour tirer les tiroirs. De plus, son design compact à structure verticale ne prend que peu de place. 【Facile à Assembler et à Nettoyer】Cette commode de rangement est livrée avec des instructions claires et concises afin que vous puissiez facilement comprendre l’installation. Et la surface lisse est très facile à nettoyer simplement avec un chiffon humide. Caractéristiques : Fabriqué en solide panneau de particules pour assurer robustesse et durabilité 5 tiroirs pour empiler des vêtements, des jouets pour bébés et d'autres articles Dessus de l'étagère pour placer des lampes, des cadres photo, des plantes Poignée ronde pour une prise confortable Rail coulissant lisse pour sortir les tiroirs facilement Design compact pour économiser de l'espace Convient pour la chambre à coucher, le salon, l'étude et la chambre d'enfant Dispositif anti-basculement à l'arrière pour protéger la sécurité de votre famille