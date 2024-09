TIMBELA Garage Qualité Premium 21 m²- L378xl648 cm- garage pour auto, moto, vélos, machines de jardinage- Construction en Panneaux LP Smartside - Abri de

Garage Timbela M992B Premium LP SmartSide : La durabilité au service de l’innovation Une ingénierie des matériaux avancée : Faites l’expérience de la tranquillité d’esprit avec notre garage Timbela Premium, construit de manière experte avec des panneaux muraux à base de bois LP SmartSide améliorés par quatre ingrédients essentiels : le borate de zinc, la résine, la cire et une sous-couche. Cet ensemble de pointe renforce les panneaux contre la déformation, les changements de température, une humidité élevée et les courbures, ce qui prolonge considérablement la durée de vie de votre garage. Une construction robuste : Notre garage offre un abri sûr et fiable pour vos véhicules et outils de jardin. Il est avec un solide cadre de 60x30 mm qui renforce la stabilité des murs et du toit, lui permettant de supporter jusqu’à 120 kg/m2. De plus, il peut être isolé pour plus de confort et d’efficacité énergétique. Résistant aux intempéries et sécurisé : Notre garage robuste SmartSide est conçu