French Stream c’est fini en décembre 2023 : Voici les top plateformes gratuites et légales pour remplacer votre streaming favori !

Alternatives légales et g15ratuites pour remplacer French Stream en décembre 2023

Dans le monde du streaming, French Stream est un nom qui résonne fortement, particulièrement en France. Cependant, la plateforme opère dans une zone grise pouvant présenter des risques légaux pour ses utilisateurs.

Remplacement de French Stream en décembre 2023

Alors que French Stream change constamment d’adresse pour échapper aux sanctions et sites miroirs, beaucoup se demandent s’il existe des alternatives plus sûres et tout aussi satisfaisantes. Dans cet article, nous explorerons le monde des alternatives légales et gratuites à French Stream.

Les plateformes de streaming gratuit et sans publicité

Tubi TV : Disponible en France, Tubi TV propose une vaste sélection de films et séries en streaming gratuit et légal. La plateforme offre également une expérience sans publicités désagréables.

: Disponible en France, Tubi TV propose une vaste sélection de films et séries en streaming gratuit et légal. La plateforme offre également une expérience sans publicités désagréables. Crackle : Appartenant à Sony Pictures, Crackle dispose de nombreuses productions originales, ainsi que de films populaires et de séries télévisées. L’utilisation de la plateforme est entièrement gratuite et légale.

Les services avec périodes d’essai

Il existe plusieurs services de streaming payants offrant des périodes d’essai gratuites, vous permettant ainsi de tester leur contenu avant de vous engager financièrement :

Netflix : Bien connu pour son vaste catalogue de films et séries, Netflix offre généralement un essai gratuit d’un mois.

: Bien connu pour son vaste catalogue de films et séries, Netflix offre généralement un essai gratuit d’un mois. Amazon Prime Video : Avec un large choix de contenus, dont certains exclusifs, Amazon Prime Video propose également une période d’essai gratuite de 30 jours.

: Avec un large choix de contenus, dont certains exclusifs, Amazon Prime Video propose également une période d’essai gratuite de 30 jours. Disney+ : Pour les amateurs de productions Disney, Pixar, Marvel ou encore Star Wars, Disney+ offre une période d’essai gratuit de 7 jours.

Les bibliothèques numériques publiques

Pour ceux qui cherchent à se cultiver gratuitement et en toute légalité, il existe plusieurs bibliothèques numériques publiques :

La Cinémathèque française : Proposant des films rares et anciens, la Cinémathèque française met à disposition du public une partie de son catalogue en accès libre sur Internet.

: Proposant des films rares et anciens, la Cinémathèque française met à disposition du public une partie de son catalogue en accès libre sur Internet. À la carte – Institut français : Ce service propose des films français avec sous-titres en plusieurs langues. L’accès est gratuit pour les utilisateurs inscrits auprès d’un établissement partenaire de l’Institut français.

Les chaînes de télévision en ligne

De nombreuses chaînes de télévision mettent à disposition leur contenu en ligne, directement sur leur site internet :

France Télévisions (France.tv) : Regroupant les chaînes France 2, France 3, France 4, France 5 et France Ô, cette plateforme permet de regarder en direct ou en replay les programmes diffusés. L’accès est entièrement gratuit et légal.

: Regroupant les chaînes France 2, France 3, France 4, France 5 et France Ô, cette plateforme permet de regarder en direct ou en replay les programmes diffusés. L’accès est entièrement gratuit et légal. Arte : La chaîne franco-allemande Arte offre un accès en direct et en replay à l’ensemble de ses programmes, des documentaires aux séries et films. Là encore, l’accès est gratuit et légal.

D’autres options légales et payantes

Enfin, pour ceux qui sont prêts à dépenser un peu d’argent pour profiter d’un contenu de qualité sans les risques associés au streaming illégal, il existe plusieurs autres alternatives :

Canal+ Séries : Proposant un abonnement à prix réduit dédié uniquement aux séries, Canal+ Séries permet d’avoir accès à un catalogue comprenant des productions originales et internationales.

: Proposant un abonnement à prix réduit dédié uniquement aux séries, Canal+ Séries permet d’avoir accès à un catalogue comprenant des productions originales et internationales. OCS : Spécialisé dans les films et les séries américaines, OCS possède quelques incontournables, comme par exemple Game of Thrones ou Westworld.

En conclusion, même si French Stream semble être une solution facile pour regarder des films et séries en streaming gratuitement, elle comporte néanmoins des risques légaux pour ses utilisateurs. Il existe aujourd’hui de nombreuses alternatives gratuites, légales et tout aussi satisfaisantes pour accéder à vos contenus préférés sans crainte de sanctions.