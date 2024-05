Vous êtes un utilisateur de Gmail et souhaitez gérer plusieurs adresses emails en utilisant une seule boîte de réception ? Eh bien, il existe une astuce très simple pour réaliser cela avec votre compte Gmail actuel. Dans cet article, nous allons vous expliquer comment créer plusieurs alias avec une seule adresse email Gmail et les avantages que cela peut apporter.

Qu’est-ce qu’un alias d’adresse email ?

Dans le monde des emails, un alias est simplement un autre nom attribué à une adresse email. Par exemple, si votre adresse email originale est votrenom@gmail.com, vous pouvez avoir un alias tel que votrenom+mairie@gmail.com ou votrenom+factures@gmail.com qui seront directement liés à votre adresse email principale.

Pourquoi utiliser des alias d’adresses email dans Gmail ?

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles créer plusieurs adresses à partir d’une seule peut être utile :

Tri automatique de vos emails : Gmail possède une fonctionnalité de filtrage puissante qui vous permet de trier vos messages selon différents critères. En créant différents alias pour différents types de communications, vous pouvez mettre en place des filtres spécifiques pour mieux organiser et contrôler votre boîte de réception.

La méthode pour créer des alias d’adresses email dans Gmail

Il est très facile de créer plusieurs alias avec une seule adresse email Gmail. Suivez simplement ces étapes :

Ouvrez votre boîte de réception Gmail sur votre ordinateur ou tout autre appareil avec accès au navigateur Web. Lorsque vous devez fournir ou utiliser une adresse email sur un site Web, service ou communication, ajoutez “+alias” juste avant “@gmail.com”. Par exemple, si votrenom@gmail.com est votre adresse principale et que vous souhaitez créer un alias pour les inscriptions aux newsletters, écrivez votrenom+newsletters@gmail.com. C’est tout, il n’y a pas besoin de configurer quoi que ce soit d’autre dans Gmail. Tous les messages envoyés à cette adresse seront automatiquement transmis à votre boîte de réception principale.

Configurer des filtres dans Gmail pour gérer vos alias d’adresse email

Maintenant que vous avez créé des alias pour votre adresse email, il est temps de configurer des filtres dans Gmail pour organiser vos messages. Voici comment procéder :

Ouvrez Gmail et cliquez sur l’icône en forme d’engrenage en haut à droite pour accéder aux paramètres. Sélectionnez “Voir tous les paramètres” puis rendez-vous dans l’onglet “Filtres et adresses bloquées”. Cliquez sur le bouton “Créer un nouveau filtre” en bas de la page. Saisissez l’alias que vous souhaitez filtrer (par exemple votrenom+newsletters@gmail.com) dans le champ “À” et cliquez sur “Créer un filtre avec cette recherche”. Choisissez l’action que vous souhaitez effectuer pour les messages envoyés à cet alias spécifique. Par exemple, vous pouvez choisir d’appliquer un libellé, de marquer comme lu, ou de les faire passer automatiquement à la corbeille. Cliquez sur “Créer un filtre” pour finaliser le processus.

Maintenant, chaque fois qu’un message est envoyé à cet alias, il sera trié selon les paramètres que vous avez définis.

Astuces supplémentaires pour gérer les aliases d’adresses email dans Gmail

Utilisez des points pour créer d’autres variantes de votre adresse email

En plus de la méthode “+alias”, vous pouvez également utiliser des points pour ajouter des variantes à votre adresse email principale. Par exemple, vous pouvez écrire votrenom@gmail.com, vote.nom@gmail.com ou vo.trenom@gmail.com et chacune de ces adresses renverra les emails à votre boîte de réception principale. Cela peut être utile pour différencier votre adresse email lors de l’inscription aux sites web et des communications en ligne.

Répondez en utilisant un alias

Même si les messages envoyés à vos alias d’adresse email Gmail sont reçus dans votre boîte de réception principale, vous pouvez également choisir de répondre en utilisant l’un de vos alias. Pour ce faire, il suffit de choisir l’alias correspondant dans la liste déroulante près du champ “De” lorsque vous composez une réponse.

Pour aller plus loin : combiner plusieurs comptes Gmail en un seul

Utiliser des aliases d’adresse email est pratique, mais que faire si vous avez déjà plusieurs adresses Gmail existantes et que vous souhaitez les fusionner en un seul compte ? La bonne nouvelle est qu’il est possible de configurer Gmail pour recevoir et gérer tous les messages de différents comptes en un seul endroit :

Importer les emails d’autres comptes : Gmail vous permet d’importer les messages et les contacts d’autres comptes Google directement dans votre boîte de réception principale. Pour ce faire, rendez-vous dans les paramètres de la section “Comptes et importation”, puis sélectionnez “Importer du courrier et des contacts”.

Gmail vous permet d’importer les messages et les contacts d’autres comptes Google directement dans votre boîte de réception principale. Pour ce faire, rendez-vous dans les paramètres de la section “Comptes et importation”, puis sélectionnez “Importer du courrier et des contacts”. Envoi de messages en tant qu’autre adresse : Dans le même onglet “Comptes et importation,” vous pouvez ajouter d’autres adresses Gmail (ou non-Gmail) que vous possédez dans la section “Envoyer du courrier en tant que”. De cette manière, vous pourrez sélectionner l’adresse à utiliser lors de la rédaction d’un nouveau message ou en répondant à un email.

Dans le même onglet “Comptes et importation,” vous pouvez ajouter d’autres adresses Gmail (ou non-Gmail) que vous possédez dans la section “Envoyer du courrier en tant que”. De cette manière, vous pourrez sélectionner l’adresse à utiliser lors de la rédaction d’un nouveau message ou en répondant à un email. Vérification des messages depuis d’autres comptes :Sous “Vérifier le courrier provenant d’autres comptes”, vous pouvez ajouter plusieurs adresses email et configurer Gmail pour vérifier leurs boîtes de réception régulièrement afin de recevoir des messages dans votre compte principal. Vous devrez fournir les informations de connexion et choisir les paramètres selon vos préférences (par exemple, conserver les e-mails importés sur le serveur).

Ainsi, avec ces astuces, vous serez en mesure de gérer facilement plusieurs adresses emails et comptes Gmail, grâce aux alias d’adresses et à la centralisation des messages dans une seule boîte de réception.