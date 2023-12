Guide pratique de réponse aux messages sur Instagram : étape par étape

Groupement des Producteurs de Gelée Royale Le guide technique du producteur de Gelée Royale

Résumé du livre 'Le guide technique du producteur de Gelée Royale' : Avant tout destiné aux apiculteurs souhaitant se lancer ou se perfectionner dans la production de gelée royale, ce recueil passe en revue toutes les étapes de la production et rassemble les données technico-économiques et réglementaires pour construire son projet. Découpé en sept chapitres, cet ouvrage, après un rappel historique, définit la gelée royale et indique comment produire dans les meilleures conditions, de la ruche au produit fini. Il détaille toutes les étapes du travail au rucher (choix de matériel, préparation et mise en production des colonies, calendriers de production, récolte) et le travail au laboratoire (extraction et conditionnement). Un chapitre est consacré à la réglementation, avec essentiellement les aspects liés à l'étiquetage et la traçabilité. Enfin, deux parties exposent le travail de connaissance et de valorisation de la gelée royale, mené conjointement par les scientifiques qui cherchent à caractériser le produit, et les professionnels qui veulent faire reconnaître ses spécificités et défendre une production locale et de qualité. Abondamment illustré de photos, graphiques et schémas, il s'agit d'un véritable guide pratique, écrit par des apiculteurs eux-mêmes producteurs de gelée royale. Fiche technique : Edité par le Groupement des Producteurs de Gelée Royale, 2017 Format 15,5 x 23,9 cm - 97 pages