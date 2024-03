Samsonite Vectura Evo 15.6´´ 18l Briefcase Noir Noir One Size unisex

Design essentiel, léger et intelligent sont les attributs qui définissent Vectura Evo, l'évolution ultime de l'une des collections Samsonite les plus réussies et les plus accessibles, avec un design lumineux formel et contemporain ainsi que des fonctionnalités et une organisation de pointe, comme le nouveau port USB intégré.Caractéristiques:Port USB intégré :Partout où vous allez, les appareils peuvent facilement être chargés à l'aide du port USB intégré.Organisation commerciale ultime :Gardez tous vos essentiels d'affaires en place, en utilisant le compartiment dédié pour ordinateur portable et tablette et les autres fonctionnalités d'organisation internes (poche pour téléphone, porte-cartes de visite, porte-stylos et autres poches).Gestion des câbles:Les câbles peuvent passer dans différents compartiments avec le système Easy Pass Cable. Il vous permet de garder les appareils électroniques chargés sans les sortir. Vous pouvez ranger votre powerbank dans la pochette Web supplémentaire.Caractéristiques:Port USB : connexion facile intégréeMatériel: 95% Polyester + 5% PUDimensions : 30x41x12cmContenance : 18LPoids : 1kgExtérieur:Informations sur le matériau: SoftsideFermetures éclair : Fermetures éclair standardPoignées : poignée supérieure rembourréePoches extérieures : 2 poches avantSmart Sleeve: OuiBandoulière : bandoulière amoviblePochette incluse : ouiIntérieur:Compartiment principal : OuiCompartiment pour ordinateur portable : OuiTaille de l'écran de l'ordinateur portable : 15,6Poche pour tablette : OuiCompartiment à documents : OuiEmplacement pour carte de crédit : OuiSystème Easy Pass : Easy Pass permet aux câbles de passer à travers différents compartiments de sac, gardant les appareils électroniques chargés sans les sortir.Organisation interne : Oui