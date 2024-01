Raspberry Pi 5 : la dernière innovation dans l’univers des mini-ordinateurs ! Doté d’un bouton d’alimentation intégré pour la première fois, ce modèle promet une utilisation plus pratique et simplifiée.

Malgré la suppression de la prise audio jack au profit d’un second port caméra, et des incompatibilités avec certains boîtiers et le système Home Assistant, cette nouvelle version se distingue par des améliorations significatives.

Avec un processeur plus puissant, un GPU amélioré et une meilleure disposition des ports, le Raspberry Pi 5 s’annonce comme un acteur clé pour vos projets informatiques et électroniques.

Nouveautés et améliorations : Raspberry Pi 5

De plus, la fin de la pénurie des Raspberry Pi et une procédure d’installation simplifiée viennent compléter cette évolution. Préparez-vous à explorer les capacités étendues du Raspberry Pi 5

1. L’arrivée tant attendue d’un bouton d’alimentation intégré

Eh bien oui, il aura fallu attendre la 5ème version du Raspberry Pi pour qu’un bouton d’alimentation soit enfin intégré dans ce petit ordinateur ! C’est une amélioration significative en termes de praticité et de facilité d’utilisation.

2. La disparition de la prise audio jack 3.5 mm au profit d’un second port caméra

La Fondation Raspberry Pi a estimé que très peu d’utilisateurs se servaient encore de la prise audio jack sur les générations précédentes, c’est pourquoi elle a décidé de supprimer cette prise pour laisser place à un second port caméra, plus intéressant pour de nombreux projets. Toutefois, il existe plusieurs DACs disponibles sous forme de HAT pour pallier ce manque.

3. Des boîtiers incompatibles avec le Raspberry Pi 4

Même si la disposition des ports d’entrée/sortie est globalement la même entre le Raspberry Pi 4 et le Raspberry Pi 5, quelques changements importants sont à noter, comme l’inversion du port Ethernet. Ainsi, les boîtiers conçus pour le modèle précédent ne seront malheureusement pas compatibles avec cette nouvelle version.

4. Une compatibilité non assurée avec Home Assistant

Le système domotique open-source Home Assistant n’est pas encore compatible avec le Raspberry Pi 5. Ce sera néanmoins une priorité pour l’équipe de développement dans les prochains mois.

5. Une procédure d’installation simplifiée grâce à Raspberry Pi Imager

Le Raspberry Pi 5 est pris en charge par la dernière version de Raspberry Pi Imager, facilitant grandement son installation et sa configuration.

Mention spéciale : La fin de la pénurie des Raspberry Pi

Après plusieurs années de pénuries, le Raspberry Pi 5 devient progressivement plus accessible avec une production hebdomadaire de 70 000 unités, voire même 90 000 unités selon Eben Upton, le PDG de la Fondation Raspberry Pi.

Les principales améliorations du Raspberry Pi 5 par rapport au Raspberry Pi 4

– Processeur Quad-core ARM A76 2.4 GHz offrant des performances deux à trois fois supérieures

– GPU intégré VII fonctionnant à 800 MHz permettant un meilleur rendu graphique

– Port Ethernet inversé pour une meilleure disposition et faciliter certains branchements

En conclusion, le Raspberry Pi 5 apporte plusieurs améliorations notables par rapport à ses prédécesseurs, notamment en termes de performance, de connectivité et d’utilisations possibles. Bien que quelques incompatibilités soient à prévoir, comme les boîtiers ou la connexion avec Home Assistant, cette nouvelle génération reste un choix pertinent pour de nombreux projets électroniques et informatiques.