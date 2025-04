Vœux 2025 coquins par SMS : Faites monter la température avec un brin de folie pour la nouvelle année !

Prêts à attaquer 2025 avec un brin de folie et une touche de malice ? 😏

Ce soir, on quitte 2024 sans regret et on débarque en 2025 avec style ! Mais soyons francs, un simple “Bonne année et santé” ? Boring.

🙄 Cette année, on sort des sentiers battus avec des vœux coquins, décalés et terriblement mémorables. 🎉

Parce qu’après tout, pourquoi s’embêter avec des formules toutes faites quand on peut mettre un peu de peps et beaucoup de sourire dans ses messages ? Que ce soit pour vos potes, votre crush ou cette personne spéciale qui vous fait vibrer, il est temps d’envoyer des vœux qui feront parler (ou rougir 👀).

Ce que vous devez retenir : Osez des vœux décalés et coquins pour 2025 🎉

Des vœux audacieux marquent les esprits : Remplacez les formules classiques par des messages drôles et coquins pour casser la routine et surprendre vos proches. 💥

: Remplacez les formules classiques par des messages drôles et coquins pour casser la routine et surprendre vos proches. 💥 Humour et complicité au rendez-vous : Offrez une dose de malice pour commencer l’année avec le sourire et renforcer les liens, que ce soit avec vos amis, votre crush ou vos collègues. 😏

: Offrez une dose de malice pour commencer l’année avec le sourire et renforcer les liens, que ce soit avec vos amis, votre crush ou vos collègues. 😏 Idées originales pour tous : De la déclaration subtile à l’humour complice, personnalisez vos vœux pour qu’ils soient mémorables et adaptés à chaque relation. ❤️

🎇 Faites éclater vos vœux comme des feux d’artifice pour une année 2025 mémorable et pleine de rires !

Pourquoi choisir des vœux déjantés et coquins en 2025 ?

Ça casse la routine. “Santé, bonheur, bla bla bla”… Qui s’en souvient ? Personne. Avec un vœu osé, vous marquez les esprits direct. 💥

“Santé, bonheur, bla bla bla”… Qui s’en souvient ? Personne. Avec un vœu osé, vous marquez les esprits direct. 💥 C’est fun. Vos proches méritent bien une dose d’humour ou un clin d’œil malicieux pour démarrer 2025 avec le sourire.

Vos proches méritent bien une dose d’humour ou un clin d’œil malicieux pour démarrer 2025 avec le sourire. Ça rapproche. Rien de tel qu’un vœu bien senti pour déclencher un fou rire ou un échange complice.

5 idées de vœux coquins pour 2025

Pour votre crush :

“En 2025, je veux que tu sois comme mon réveil matin : à mes côtés chaque jour, même quand ça sonne faux.” 😘 Pour vos potes :

“À 2025 : des soirées de folie, des lendemains sans gueule de bois… mais surtout, plus de conneries qu’on pourra jamais assumer.” 🍻 Pour votre moitié :

“Mon objectif pour 2025 ? Te rendre aussi heureux·se que Netflix quand on ne zappe pas l’épisode suivant.” ❤️ Pour un collègue sympa :

“Que 2025 soit comme ton café du matin : chaud, corsé, et qui te tient éveillé·e toute la journée !” ☕ Pour mamie (version soft 😇) :

“Mamie, que 2025 soit aussi doux et réconfortant que tes fameux petits plats. Bon, évite juste de trop mettre de rhum dans la bûche, hein.”

Osez l’audace (et un peu d’amour) pour 2025

Cette année, ne vous contentez pas de formules classiques : amusez-vous ! Que ce soit avec une touche d’humour, une pointe de sensualité ou un énorme éclat de rire, vos vœux coquins feront mouche. Alors, prêt·e à envoyer vos messages et à voir les réactions éclater comme des feux d’artifice ? 🎇

Allez, à vous de jouer : 2025 sera ce que vous en ferez… et si ça commence par un message qui fait sourire, c’est déjà gagné. 😏

Des idées de messages Taquin pour la nuit du Nouvel An 2025

Ne soyez pas sage pour cette nouvelle année, lâchez-vous et commencez 2025 sur une note décalée et mémorable. “Bonne année… mais pas trop sage !” 😘

Vœux 2025 coquins par SMS pour les Hommes : 💪🔥

“Pour 2025, que tes muscles soient aussi solides que tes blagues foireuses… mais t’inquiète, je t’aime quand même ! 🏋️‍♂️😜”

“Nouvelle résolution : te battre aux jeux vidéo sans tricher… ou juste continuer à te taquiner. Bonne année, champion ! 🎮😂”

“2025, l’année où tu te souviens enfin de nos dates importantes… ou pas. Mais bon, t’es quand même mon préféré ! ❤️😏”

Vœux 2025 coquins par SMS pour les Femmes : 👑✨

“En 2025, continue d’être aussi rayonnante… mais fais gaffe, je vais devoir mettre des lunettes de soleil pour te regarder ! 😎💖”

“Nouvelle année, mêmes fous rires : que 2025 soit rempli de soirées pyjama, de potins et de shopping mémorables ! 👗🛍️”

“Cette année, t’es ma résolution : plus de fous rires, moins de drames… et beaucoup de cocktails. Santé ! 🍸💃”

Vœux 2025 coquins par SMS pour Frères et Sœurs : 🤪❤️

“2025 sera l’année où je te prête enfin mes affaires… mais pas mes chocolats. Bonne année, voleuse/voleur préféré·e ! 🍫😜”

“Nouvelle année, même duo infernal : que nos plans soient encore plus fous et nos secrets encore mieux gardés. Team forever ! 🤝🔥”

“En 2025, promis, je te taquinerai moins… enfin, un tout petit peu moins. Mais avoue, t’adores ça ! 😏😂”

💌 Allez, plus d’excuses : envoyez ces vœux pleins d’humour et laissez les sourires éclater ! 🎉