Comment suivre presque tout avec des modèles de liste Excel ?

Parmi les logiciels de l’éditeur Microsoft, Microsoft Excel est l’un des plus populaires aujourd’hui. Ce logiciel tableur de la suite bureautique Microsoft Office présente un grand nombre d’avantages pour ses utilisateurs.

Entre autres, il facilite la tâche pour la conduite de divers calculs ainsi que pour la gestion et le traitement des données diverses. En plus de tout ceci, Excel propose des modèles spécifiques pour simplifier la vie aux entreprises au même titre qu’aux particuliers.

Il est possible de suivre quasiment tout avec ces prototypes. Mais comment y accéder et quel modèle choisir ? Vous découvrirez des éléments de réponses dans les paragraphes à venir.

Accéder aux modèles dans Excel : comment s’y prendre ?

Les modèles sont multiples dans Excel et permettent de conduire avec soin des activités promptes. Pour accéder à ces modèles, vous pouvez vous rendre dans l’application de bureau Excel ou aller directement sur le site Web des modèles de l’éditeur. Par ailleurs, si vous avez déjà Excel sur votre ordinateur, allez sur votre bureau et ouvrez le logiciel.

Une fois que vous êtes dans le logiciel, parcourez la section « Accueil » et choisissez l’option « Plus de modèles ». Ensuite, utilisez la zone de recherche pour trouver les modèles que vous voulez ou parcourez tout simplement les catégories qui s’offrent à vous. Pour profiter des dernières mises à jour, assurez-vous d’avoir la dernière version d’Excel avant d’entamer le processus.

Quelques exemples de modèles de liste d’Excel

Avec Excel, vous pouvez obtenir des modèles de calendriers de corvée à réaliser chaque semaine. Vous pouvez aussi obtenir un :

Modèle de liste de contrôle des éléments de vacances ;

Modèle de liste de films ;

Modèle de collection de livres ;

Modèle de suivi de jeu vidéo ;

Modèle de collection de vins, etc.

Modèle de calendrier de corvée hebdomadaire

Avec ce modèle, il est plus simple de responsabiliser les membres d’une même famille sur les corvées à faire. Il est également possible de l’utiliser en entreprise pour renseigner les tâches que doit faire chaque membre de son équipe. Vous pouvez l’imprimer et l’afficher dans un espace libre à tous, afin de les aider à se retrouver.

Avec cette liste de tâches hebdomadaires que vous propose Excel, vous allez pouvoir vous servir des places pour les différentes tâches sur la gauche. Vous pouvez ajouter chaque personne responsable d’une tâche quotidiennement.

Modèle de liste de contrôle des éléments de vacances

Avec ce modèle, vous allez être capable de planifier vos vacances convenablement. Il vous aidera à réserver vos vols, à gérer les déplacements une fois à destination de même que le logement et la restauration. Toutefois, avant votre départ pour votre séjour, n’oubliez pas d’imprimer votre liste et de la garder sur vous.

Modèle de liste de films et de collection de livres

Avec le modèle de liste de films, vous n’aurez pas de difficulté à vous rappeler tous les films que vous avez déjà regardés et que vous prévoyez de voir. Il vous aidera à créer une liste qui contient tous vos films et vous aurez l’occasion d’ajouter à chaque niveau des détails à chaque film. Vous pourrez aussi renseigner :

Les années ;

Les acteurs principaux ;

Le réalisateur de chaque film ;

Le genre.

Vous êtes même en mesure de mettre une critique en utilisant des étoiles. Vous pouvez aussi utiliser le même processus pour le modèle de collection de livres.

Modèle de suivi de jeu vidéo

Si vous êtes un amateur de jeux, vous pouvez utiliser cette liste pour recenser tous les jeux que vous avez déjà joués et ceux que vous prévoyez d’entamer. Vous pouvez y ajouter des détails des événements de jeu afin de ne pas les oublier.

Modèle de collection de vins

Le modèle Wine Collection sera parfait pour vous si vous êtes un amoureux des vins. Il est pratique et comporte un tableau qui permet d’ajouter des détails à propos de chaque vin en donnant des renseignements liés aux caves, aux couleurs, aux pays d’origine, aux goûts, etc.

Comme vous l’aurez remarqué, il existe des milliers de modèles de liste qui pourraient vous aider à économiser du temps et à suivre au mieux vos activités. En dehors de ceux présentés ici, il existe encore d’autres prototypes comme le modèle de suivi des abonnements et des adhésions. Il est aussi possible que vous utilisiez un modèle de suivi de brise-glace conversationnel et un modèle de suivi des réparations de voiture.