Wilson Rush Pro 4.0 Black 2024, 42 2/3

Explorez le mouvement dynamique sur le court avec la nouvelle Wilson Rush Pro 4.0, une chaussure au design élégant et aux performances exceptionnelles. Grâce aux innovations de la semelle intermédiaire et de la semelle extérieure, cette chaussure va révolutionner votre jeu.



Le châssis 4D Support Chassis 2.0, une évolution de la construction du modèle précédent, est divisé en deux parties. Une partie soutient le dessous du pied pour une propulsion améliorée, tandis que l'autre s'étend latéralement pour une stabilité et un contrôle accrus. La technologie Energy Cell, intégrée à l'avant de la semelle intermédiaire, utilise une mousse EVA légère pour optimiser le transfert du poids corporel à l'impact, permettant une propulsion plus explosive.



Cette chaussure, développée initialement pour le tennis, s'adapte parfaitement au padel grâce à sa conception adaptée au mondograss. Découvrez les technologies qui font de la Rush Pro 4.0 un choix exceptionnel :



Technologies :



- 4D Support Chassis 2.0 : Le châssis partagé offre un soutien amélioré et des mouvements fluides.



- Sensifeel 2.0 : Une empeigne légère avec un réseau spécialement conçu pour une respirabilité et un confort accrus.



- Endofit : Une construction complète de la chaussette intérieure pour un confort et une stabilité optimaux.



- Medial Rubber Drag Pad : Renforcement en caoutchouc pour une durabilité accrue lors des mouvements latéraux.



- OrthoLite EVA Molded : Mousse OrthoLite de haute qualité pour un amorti exceptionnel et une grande durabilité.



- DF2 : Un drop talon-orteil de 9 mm pour un équilibre parfait entre confort et performance.



- Duralast : Une semelle extérieure en caoutchouc haute densité pour une résistance à l'usure et une adhérence maximale.



- R-DST+ : Semelle intermédiaire en mousse pour une combinaison optimale d'amorti et de retour d'énergie.



- Energy Cell : Mousse EVA légère dans l'avant de la semelle intermédiaire pour une accélération explosive.



Optez pour la Rush Pro 4.0 de Wilson et redéfinissez votre expérience de jeu sur le court !