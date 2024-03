Google Pixel 7A 128 Go, Blanc, Débloqué - Neuf

Découvrez le Google Pixel 7a, 100 % conçu par Google. ÀA un prix abordable mais sans compromis sur l?innovation, il puise sa rapidité du Google Tensor G2, et prend de superbes photos et vidéos grâce à l'appareil photo Pixel. Le VPN Google One et ses fonctionnalités sécurisées protègent vos données, et sa batterie vous suit toute la journée. Le cerveau derrière le Pixel 7a Conçu par Google, le processeur Google Tensor G2 rend le Pixel 7a plus rapide, plus efficace et plus sécurisé. C?est lui qui donne à l'IA de Google toute la puissance dont elle a besoin pour améliorer la qualité audio des appels, offrir une autonomie exceptionnelle, ainsi qu'une qualité photo et vidéo extraordinaire. De superbes photos en toute simplicité Grâce à la double caméra arrière du Pixel 7a et à l'intelligence artificielle de Google, prenez de superbes photos par faible luminosité, corrigez le flou et gommez les éléments indésirables. La sécurité au coeur du système Avec Google Tensor G2 et la puce certifiée Titan M2, le Pixel 7a intègre plusieurs niveaux de sécurité pour vous aider à protéger vos informations personnelles. Adoptez-le en toute simplicité Quel que soit votre ancien téléphone, vous pouvez transférer vos contacts, messages, photos et applis vers votre Pixel en quelques étapes simples. Une journée entière d'autonomie La batterie adaptative peut offrir plus de 24 heures d'autonomie, et jusqu'à 72 heures avec l'ultra économiseur de batterie. Votre Pixel 7a se recharge aussi très vite. Les informations dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin La fonctionnalité Aperçu affiche les infos dont vous avez besoin au bon moment, comme la météo, l'heure à laquelle vous devez partir à l'aéroport ou ce rendez-vous immanquable. Des traductions en temps réel Avec la Traduction instantanée, vous pouvez communiquer en direct dans 48 langues, discuter en temps réel dans des applis de chat et traduire un menu avec l'appareil photo. Entendez parfaitement vos interlocuteurs Le Pixel 7a peut filtrer le bruit de fond provenant de votre interlocuteur et améliorer sa voix. Vous pouvez ainsi l'entendre même s'il se trouve dans un endroit bruyant. 100 % Google, sans compromis Filtrage d'appel et audio d'une grande clarté Rapide et performant grâce à Google Tensor G2 Une batterie qui offre une journée complète d'autonomie et se recharge sans fil De superbes photos en toute simplicité Anti-flou Améliorez la netteté de vos photos. Gomme magique Effacez les éléments indésirables en toute simplicité. Mode Vision de nuit Photographiez les étoiles et des portraits par faible luminosité. La sécurité au coeur du système Le VPN Google One contribue à protéger vos activités en ligne. Vos informations personnelles sont protégées grâce à des fonctionnalités de sécurité parmi les mieux notées. Votre téléphone est également protégé contre l'eau et la poussière.