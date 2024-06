De nos jours, nous sommes entourés de données numériques : sur le bureau avec l’ordinateur, dans le creux de notre main avec le smartphone, dans notre salon avec la TV connectée et même sur notre bras avec les montres intelligentes !

Rapidement, vient une interrogation que l’on se pose tous : comment faire pour sauvegarder toutes nos données personnelles alors que l’on dispose de plusieurs machines…

On pourrait penser au cloud, oui, mais une autre solution (gratuite à l’usage, bien qu’il faille investir dans le matériel) se présente désormais de plus en plus : le serveur NAS. Explications.

Ce que vous devez retenir :

Un serveur NAS est un dispositif de stockage centralisé permettant l’accès aux fichiers depuis différents appareils connectés.

Avantages : stockage de fichiers, sauvegarde de systèmes, accès distant et création de serveurs multimédias.

Critères d’achat : usage prévu, capacité de stockage, performances (processeur, RAM) et options (sauvegarde, sécurité, mode éco).

Investir dans un serveur NAS offre praticité et sécurité pour la gestion des données personnelles à domicile.

Mais au fait, qu’est-ce qu’un serveur NAS ?

Avant d’entrer dans les détails de notre article, il nous semble logique d’expliquer ce qu’est un serveur NAS. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un serveur ! Toutefois, ce n’est pas exactement la même chose qu’un serveur web. Non, ici, le serveur NAS est une petite machine que l’on installe chez soi et qui offre la possibilité d’être accessible depuis toutes les autres machines connectées que vous avez : PC, smartphone, télévision connectée… Bref, dès l’instant où vous pouvez consulter des fichiers à distance avec une machine informatique, alors le serveur NAS présente tout son intérêt. D’ailleurs, les avantages liés sont aussi nombreux que variés.

Quels sont les avantages d’un serveur NAS ?

Maintenant que nous avons bien défini ce qu’est un serveur NAS, regardons de plus près ses avantages :

Il est possible de stocker sur un NAS tous les fichiers que vous souhaitez : vidéo, audio, documents, photocopies… Bref, dès que c’est un fichier informatique, il peut être envoyé sur le serveur NAS.

Ces fichiers peuvent être stockés à distance (avec ou sans fil via le Wifi) mais aussi récupéré où bon vous semble. C’est simple, il vous suffit d’avoir les identifiants de connexion ainsi qu’un accès à internet, et vous pouvez accéder à tous vos fichiers sur le NAS, et ce, même si vous êtes à l’autre bout du monde.

Un serveur NAS peut créer des copies de vos systèmes informatiques. De ce fait, lorsqu’une panne survient (disque dur ou SSD qui lâche par exemple…), alors vous n’avez plus qu’à récupérer vos données sur le NAS.

Il est possible de créer un serveur multimédia pour votre salon : vous stockez vos films, vidéos et musiques au même endroit, et pouvez y accéder directement sur votre téléviseur. Là où cela devient encore plus intéressant, c’est que tous les écrans du foyer, et plus encore, peuvent en profiter.

Bref, on s’aperçoit rapidement qu’un NAS dispose d’excellents avantages pour la gestion de ses fichiers, et ce, aussi bien en matière de praticité que de sécurité.

Quels sont les critères pour l’achat d’un serveur NAS ?

Si vous n’aviez jamais entendu parler d’un serveur NAS avant cet article, alors vous vous demandez peut-être comment faire le bon choix… La bonne nouvelle, c’est qu’il existe des critères spécifiques pour vous aider. Explications.

L’usage

À vrai dire, ce n’est pas un critère au même titre que ceux qui suivent… Mais plutôt celui qui va aider à déterminer les autres. En effet, en fonction de l’usage que vous aurez de votre serveur NAS, vous devrez vous tourner vers un modèle plutôt qu’un autre. Ainsi, la première chose à faire de votre côté, c’est de définir avec précision pourquoi vous souhaitez acheter un serveur NAS.

La capacité de stockage

C’est un des éléments les plus importants à considérer pour votre serveur NAS ! Par exemple, si vous souhaitez stocker des vidéos, vous pourriez avoir besoin de plusieurs To de stockage… Ainsi, un serveur NAS avec 500 Go (par exemple), ne vous sera que très peu utile… Pensez donc à vérifier la capacité de stockage d’un NAS, mais aussi s’il est possible d’ajouter de l’espace disque (disque dur ou SSD).

Les performances

Avoir un serveur NAS avec de la place, c’est bien, Mais avoir un serveur NAS en mesure de répondre aux exigences de rapidité que vous avez, c’est encore mieux ! Pour qu’il soit apte à traiter les demandes que vous lui faites, vous devez vous assurer que le serveur NAS soit suffisamment performant. Pour ce faire, pas de secret : il faut regarder du côté de la fiche technique (processeur, RAM…). Bien entendu, plus un serveur NAS est puissant, plus le budget dédié à ce dernier sera important. Mais pour un tel achat, cela reste intéressant.

Les options (sauvegarde, mode éco…)

Au-delà du stockage de données, un serveur NAS peut être utile à d’autres choses (que nous n’avons pas forcément évoqué jusqu’ici). Par exemple, certains serveurs NAS proposent la création d’un site internet en local sur un CMS tel que WordPress ou PrestaShop. Si c’est une fonctionnalité qui vous intéresse, alors vous devrez penser à vérifier que le NAS que vous choisissez la propose. Dans le même ordre d’idée, on prêtera attention à d’autres détails comme la sécurité (cryptage…), la possibilité d’avoir des disques de secours, la présence d’un mode économie d’énergie ou encore le bruit qu’il émet (surtout s’il est placé dans le salon).

Désormais, vous avez toutes les clefs en main pour acheter votre NAS, vous n’avez plus qu’à vous lancer !