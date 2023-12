Utilisateurs ios, à vos scans : La numérisation de documents sur google drive est enfin là ! voici comment l’activer

L’application Google Drive sur Android permet depuis des années de numériser facilement vos documents à l’aide de votre smartphone.

Numériser dans Google Drive à partir d’iOS devient possible

Bonne nouvelle pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad : cette fonctionnalité est enfin disponible sur iOS et iPadOS. Découvrez comment utiliser cette option pratique pour gérer vos documents à partir de votre appareil Apple.

Grâce à la dernière mise à jour de l’application Google Drive sur iPhone et iPad, vous pouvez désormais numériser un document en quelques étapes simples :

1. Ouvrez l’application Google Drive sur votre appareil iOS.

2. Appuyez sur le bouton « Appareil photo » situé au-dessus du signe « + ».

3. Visez le document à numériser et prenez une photo.

4. Ajustez la zone de numérisation si nécessaire puis confirmez.

5. Ajoutez d’autres pages ou appliquez un filtre si besoin.

6. Enregistrez le fichier dans votre espace de stockage Google Drive.

Notez que cette fonctionnalité est en cours de déploiement et peut ne pas être encore disponible sur tous les appareils iOS.

Quels sont les avantages de la numérisation de documents sur Google Drive ?

La possibilité de numériser des documents directement depuis l’application Google Drive offre plusieurs avantages aux utilisateurs :

– Gain de temps : Plus besoin de passer par une application tierce pour scanner vos documents, il suffit de les capturer directement avec Google Drive.

– Organisation : Les documents numérisés sont enregistrés dans votre compte Google Drive, facilitant ainsi leur gestion et leur partage.

– Compatibilité multiplateforme : Vos documents numérisés peuvent être consultés et modifiés depuis n’importe quel appareil connecté à votre compte Google.

Des outils avancés pour une numérisation optimale

Google Drive offre également des fonctionnalités avancées pour améliorer la qualité de vos documents numérisés :

– Correction automatique de la perspective : L’application détecte les angles du document et redresse l’image pour faciliter sa lecture.

– Ajustement de la zone de numérisation : Vous pouvez modifier manuellement la zone de numérisation pour ne garder que ce qui vous intéresse sur le document.

– Filtres et réglages : Appliquez des filtres ou ajustez la luminosité et le contraste pour obtenir un rendu optimal.

Quelles alternatives pour numériser vos documents sur iPhone ?

Si Google Drive est très utilisé, il n’est pas le seul outil permettant de numériser facilement des documents depuis votre iPhone. Voici quelques alternatives :

Notes Apple : L’application native Notes d’Apple intègre une fonction de numérisation de documents.

L’application native Notes d’Apple intègre une fonction de numérisation de documents. Dropbox : Le célèbre service de stockage en ligne propose également une option de numérisation dans son application mobile.

Le célèbre service de stockage en ligne propose également une option de numérisation dans son application mobile. Evernote : Cette application de prise de notes organisée dispose d’une fonctionnalité de numérisation de documents.

Cette application de prise de notes organisée dispose d’une fonctionnalité de numérisation de documents. CamScanner : Spécialisée dans la numérisation de documents, cette application offre des outils avancés pour optimiser la qualité de vos scans.

L’arrivée tardive de la fonction de numérisation de documents sur Google Drive pour iOS est une bonne nouvelle pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad. Elle permet désormais de gérer plus facilement vos documents depuis un seul endroit et de profiter des outils avancés offerts par l’application pour obtenir des scans de qualité. N’hésitez pas à mettre à jour votre application Google Drive pour bénéficier de cette nouvelle option !