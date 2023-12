HANTEK Oscilloscope numérique multi-fonction Hantek TO1204D écran tactile 250MHz bande passante 1GS/s échantillonnage 8M stocka

mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; font-size: 10.5000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt;Fonctionnalités:mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; font-size: 10.5000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt;Interface hautement interactive : Profitez d'une expérience utilisateur améliorée avec notre oscilloscope numérique à grand écran multitouch haute résolution (800 * 480). L'interface conviviale assure une utilisation sans problème et efficace.mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; font-size: 10.5000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt;mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; font-size: 10.5000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; Performances supérieures : en tant qu'oscilloscope standard à 4 ou 2 canaux, il offre une bande passante maximale allant jusqu'à 250 MHz, un taux d'échantillonnage maximal de 1 Géch/s, et une généreuse capacité de stockage de 8 M. Votre outil de performance avancé est ici.mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; font-size: 10.5000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt;mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; font-size: 10.5000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; Dispositif multifonction : Cet oscilloscope n'est pas seulement un appareil de mesure ; c'est un multimètre de haute précision avec des fonctions telles que l'enregistrement des données, le stockage, les graphiques de tendance et l'analyse statistique. Il s'agit également d'un fréquencemètre et d'un analyseur de spectre FFT.mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; font-size: 10.5000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt;mso-bidi-f