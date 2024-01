Google Pixel 6 : La révolution des caméras de smartphone est en marche

Les premières informations concernant le prochain fleuron de la marque américaine indiquent que le Google Pixel 6 pourrait, comme à son habitude, miser fortement sur la photographie, et plus particulièrement sur la caméra selfie. Découvrons ensemble les nouveautés attendues pour ce futur modèle et comment Google continue d’innover dans le domaine de la photographie mobile.

Amélioration du mode photo avec une attention particulière sur la caméra selfie

Depuis son entrée sur le marché du téléphone mobile en 2015 avec sa gamme Google Pixel, la société américaine ne se diversifie pas beaucoup en termes de modèles et se contente de proposer chaque année un nouveau smartphone Pixel. En 2021, on s’attend donc à l’arrivée du Google Pixel 6, qui mettra l’accent sur l’incroyable efficacité de son mode photo. Des fuites initiales indiquent que la qualité photographique pourrait être encore améliorée, avec une attention particulière accordée à la caméra généralement moins performante sur un smartphone : celle dédiée aux selfies située à l’avant de l’appareil.

la caméra selfie à l’avant du téléphone serait capable de filmer en 4K sur les futurs modèles de Google Pixel 6. Alors que la prise de vue en 4K et même en 8K devient de plus en plus courante pour les smartphones haut de gamme, cela n’est possible qu’avec des capteurs montés à l’arrière qui sont techniquement plus puissants. Pour mémoire, le Google Pixel 5 dispose d’une caméra principale avec une résolution de 12,2 mégapixels et d’une caméra secondaire de 16 mégapixels. En revanche, la caméra frontale dédiée aux selfies n’affiche que 8 mégapixels de résolution. Changement esthétique : En ce qui concerne l’esthétique, Google pourrait abandonner l’encoche pour placer sa caméra selfie, au profit d’un design « punch-hole » (trou dans l’écran). La position du trou pourrait également changer et être située au centre de l’écran plutôt qu’en haut à gauche comme sur les modèles précédents depuis 2019.

Nouveaux smartphones en préparation

En outre, il semblerait que Google travaille sur deux nouveaux smartphones puisque les code names “Oriole” et “Raven” ont été découverts. Alors que l’un d’entre eux devrait logiquement être le Google Pixel 6, les rumeurs suggèrent que l’autre, Raven, pourrait être un tout autre appareil. Il faudra attendre davantage d’informations et de fuites pour en savoir plus sur ces mystérieux produits.

Google Messages : Envoyer des selfies sous forme de GIFs

Parallèlement à ses innovations en matière de photographie, l’application Google Messages poursuit son évolution avec l’introduction de nouvelles fonctionnalités. Une prochaine mise à jour devrait permettre d’envoyer des selfies sous forme de GIFs dans vos conversations. Cette option a été révélée par le site TheSpAndroid.

Pour utiliser cette fonction, il suffira de rester appuyé sur l’icône de l’appareil photo, qui affichera alors un viseur rond. Après un compte à rebours de 3 secondes, une vidéo de 4 secondes sera enregistrée, toujours au format rond. Google s’inspire ici de ses propres fonctionnalités déjà présentes sur certaines de ses applications, mais aussi d’Apple avec ses Live Photos et Live Stickers.

Le Google Pixel 6 promet donc une véritable révolution dans le domaine de la photographie mobile, notamment grâce à sa caméra selfie revue et améliorée. De plus, les attentions portées aux fonctionnalités logicielles comme celles de l’application Google Messages montrent que Google ne se repose pas sur ses lauriers et cherche constamment à innover pour offrir la meilleure expérience possible à ses utilisateurs. Reste à patienter jusqu’à l’annonce officielle du smartphone pour découvrir toutes les nouveautés qu’il nous réserve.