Créer des images avec Google Bard : Essayer sans attendre la nouvelle fonction pour générer facilement vos images avec l’intelligence artificielle de Google

Google Bard et sa révolution dans la génération d’images grâce à l’IA

Dans un monde où les avancées technologiques sont omniprésentes, Google repousse encore une fois les limites en annonçant l’intégration d’un générateur d’images basé sur l’intelligence artificielle (IA) au sein de son chatbot, Google Bard.

Prévu pour le 18 janvier 2024, cet ajout promet de transformer notre manière d’interagir avec le web et les chatbots.

La précision et la réalité : les enjeux majeurs

L’un des principaux défis auxquels Google fait face concerne l’amélioration du rendu des mains et des visages humains, aspects qui posent souvent problème dans la génération d’images par IA. En effet, beaucoup de modèles peinent à éviter les artefacts visuels indésirables, tels que les doigts excessifs ou autres soucis propres à ces processus.

Pour aider à créer des images de meilleure qualité et plus précises, Google a ajouté une description plus détaillée aux légendes des images dans l’ensemble de données d’apprentissage. Grâce à ces associations entre images et légendes, le modèle est capable de mieux comprendre la relation entre les images et les mots, ce qui augmente ainsi sa compréhension du contexte et des nuances.

Google Bard : bien plus qu’un simple chatbot

Une base de connaissances à jour en temps réel

Google Bard se distingue en étant un chatbot profondément lié au web, puisant la majorité de ses connaissances dans cette immense base de données. Ce dernier tire notamment parti de la technologie Imagen 2 pour générer des images à partir de commandes textuelles.

Cette avancée promet de redéfinir notre façon de rechercher et de recevoir des réponses sur le web. Avec une évolution constante de la technologie IA, Google Bard jouerait alors un rôle clé dans l’essor de cette dernière.

Un générateur d’images intégré et gratuit dans l’écosystème Google

L’un des atouts majeurs de Google Bard réside dans le fait qu’il est entièrement gratuit et propose des fonctionnalités de reconnaissance d’images. Son intégration progressive dans l’écosystème Google devrait ainsi faire du chatbot un outil puissant et polyvalent pour diverses tâches.

Premières langues prises en charge et déploiement progressif

Selon les informations recueillies, le générateur d’images de Bard serait initialement réservé aux requêtes rédigées en anglais. Toutefois, compte tenu de l’importance de cette fonctionnalité, on peut espérer que la prise en charge de plusieurs langues sera étendue à l’avenir.

La responsabilité face aux éventuels abus

Si la capacité de Bard à générer des images représente une bonne nouvelle pour les utilisateurs, il est primordial que les mesures de protection soient suffisamment renforcées pour éviter la création d’images controversées ou inappropriées par l’IA.

C’est donc une nouvelle étape dans le développement des chatbots et de l’intelligence artificielle qui se profile avec l’intégration du générateur d’images au sein de Google Bard. Cette nouveauté promet non seulement d’améliorer notre interaction avec ces outils, mais aussi de nourrir l’innovation constante autour de la technologie IA.

Ggénérer des images avec l’IA de Google Bard

Date prévue de l’ajout : 18 janvier 2024

Langues initialement prises en charge : anglais

Technologie utilisée : Imagen 2

Potentiel pour transformer notre interaction avec le web et les chatbots

Restez à l’affût pour découvrir comment Google Bard va redistribuer les cartes et offrir de nouvelles perspectives grâce à son générateur d’images basé sur l’IA.