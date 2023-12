Transformez des photos en images 3D avec la nouvelle fonctionnalité de Google Photos

AGSIVO 3 en 1 Télécommande Infrarouge IR Wifi Réveil Capteur de Température et d'Humidité Compatible avec Alexa et Googl

Fonctionnalités:1. [ Télécommande infrarouge ] - Prise en charge de plus de 5000 appareils multi-fonctions.2. [ Capteur de température et d'humidité Wi-Fi ] - Bouton tactile, design classique, écran miroir.3. [ Contrôle à distance via l'application ] - Ouvrez l'application mobile pour vérifier la température et l'humidité à tout moment et n'importe où.4. [ Contrôle vocal ] - Obtenez les informations en temps réel sur la température et l'humidité grâce à des commandes vocales.5. [ État de la température et de l'humidité ] - La courbe de l'historique de la température et de l'humidité peut être consultée à tout moment et n'importe où sur le téléphone.6. [ Luminosité réglable ] - Réglez la luminosité de l'anneau de l'écran.7. [ °C et °F au choix ] - Résout complètement la différence entre différents pays et unités.8. [ Affichage précis en temps réel de la température+humidité ] - Variation de la température (0,1°C)/Modification de l'humidité (1%RH).9. [ Calibration de la température et de l'humidité ] - Lors de l'utilisation d'un autre équipement de mesure, la température et l'humidité peuvent être légèrement différentes, vous pouvez utiliser la fonction de calibration.10. [ Liaison intelligente ] - Lorsque la température intérieure atteint 30°C, allumez la climatisation/Lorsque l'humidité est inférieure à 68 %, allumez l'humidificateur.11. [ Réveil, Chronomètre, Fonction de compte à rebours ] - Maintenez enfoncé le bouton "confirmation" pour afficher la fonction de réveil/Maint