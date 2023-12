Découvrez les fonctionnalités cachées du capteur d’empreintes latéral de votre smartphone Xiaomi

Les smartphones Xiaomi sont désormais dotés d’un capteur d’empreintes digitales intégré sur le côté de l’appareil, offrant ainsi une gamme de fonctionnalités cachées qui surprennent même les utilisateurs les plus avertis. Grâce aux interfaces MIUI 13 et MIUI 14, ce capteur peut débloquer diverses options inédites en seulement quelques clics.

Fonctionnalités du capteur d’empreintes latéral du smartphone Xiaomi

Découvrons ensemble ces caractéristiques secrètes et comment elles peuvent rendre votre expérience avec un smartphone Xiaomi encore plus agréable.

Les principales fonctionnalités du capteur d’empreintes latéral

Déverrouillage rapide et sécurisé : Bien sûr, la première et principale fonction du capteur d’empreintes latéral est de déverrouiller rapidement et de manière sécurisée votre smartphone Xiaomi. Il vous suffit d’appuyer légèrement sur le bouton pour accéder instantanément à votre téléphone sans avoir à saisir de code ou de motif compliqué.

Cependant, cette fonction bien connue n’est que la partie visible de l’iceberg concernant les capacités du capteur d’empreintes latéral de votre smartphone Xiaomi. Voici d’autres options que vous pouvez activer :

Capture d’écran simplifiée

Signalement des problèmes système

Mesure du rythme cardiaque (pour les capteurs intégrés à l’écran)

Capture d’écran simplifiée et signalement des problèmes système

Pour activer ces options, il vous suffit de suivre quelques étapes simples. Ouvrez les paramètres de votre smartphone Xiaomi, Redmi ou Poco équipé d’un capteur d’empreintes latéral, puis accédez à la section dédiée aux fonctions du capteur.

Appuyez ensuite sur « Toucher deux fois sur le capteur d’empreintes » pour choisir les actions souhaitées, telles que la capture d’écran en un clic ou le signalement automatique d’une anomalie système lorsque vous appuyez deux fois sur le bouton.

Cette méthode est beaucoup moins compliquée que d’utiliser une combinaison de touches pour prendre une capture d’écran : fini le temps où vous deviez essayer plusieurs fois avant de réussir à capturer l’image désirée, grâce au capteur d’empreintes digitales latérales de votre smartphone Xiaomi !

Mesure du rythme cardiaque avec le capteur d’empreintes intégré à l’écran

Si votre smartphone Xiaomi possède un capteur d’empreintes intégré à l’écran, sachez qu’il peut également mesurer votre rythme cardiaque en plaçant simplement votre doigt dessus. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les personnes qui souhaitent surveiller leur santé sans avoir besoin d’accessoires supplémentaires.

Les avantages du capteur d’empreintes latéral par rapport au capteur sous l’écran

Même si le capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran est actuellement très populaire sur de nombreux smartphones haut de gamme, il présente quelques inconvénients par rapport au capteur latéral :

Il nécessite généralement une surface d’écran plus grande pour fonctionner correctement, ce qui peut rendre l’appareil plus encombrant et moins confortable à tenir.

Le capteur d’empreintes sous l’écran est souvent moins réactif que le capteur latéral, ce qui peut entraîner des erreurs de déverrouillage et des frustrations pour les utilisateurs.

Le coût de fabrication et de remplacement d’un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran est généralement plus élevé que celui d’un capteur latéral.

Au final, le capteur d’empreintes latéral offre une expérience utilisateur satisfaisante avec sa simplicité, sa rapidité et ses fonctionnalités cachées innovantes.

Le capteur d’empreintes digitales latéral des smartphones Xiaomi ne se contente pas de déverrouiller votre appareil : il vous permet également d’accéder à diverses fonctions pratiques et intelligentes en seulement quelques gestes. De la capture d’écran simplifiée au signalement automatique des problèmes système et même au suivi de votre rythme cardiaque, le capteur d’empreintes latéral est un atout précieux pour tous les utilisateurs de smartphones Xiaomi. N’hésitez pas à explorer ces fonctionnalités cachées et profitez-en pleinement pour enrichir votre expérience avec votre smartphone !