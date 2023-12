Le futur de Samsung : Découvrez les nouveautés de One UI 6.1 et bien plus encore !

Aujourd’hui, nous allons explorer les dernières innovations qui façonnent l’avenir de cette marque emblématique.

L’avenir avec Samsung ONE UI 6.1

De la refonte de la puce Exos à l’arrivée du navigateur internet de Samsung sur PC, en passant par les avancées de la mise à jour One UI 6.1, préparez-vous à découvrir les améliorations qui vont définir cette nouvelle ère.

Adieu Exos, le rêve des semi-conducteurs de Samsung commence maintenant

À partir de l’année prochaine, le « rêve » de Samsung dans le domaine des semi-conducteurs remplacera le vénérable Exos. Cette nouvelle génération de puces offrira de meilleures performances et une efficacité énergétique optimisée pour nos appareils. Cette évolution ouvre la voie à de nouveaux dispositifs technologiques tels que l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle, l’impression 3D et les drones.

Samsung Internet Browser disponible sur Windows PC

Que vous soyez un adepte inconditionnel de l’écosystème Samsung ou que vous appréciiez simplement un navigateur performant, cette option est maintenant accessible en un clic grâce à l’arrivée du Samsung Internet Browser sur votre PC sous Windows. Profitez d’une navigation fluide et sécurisée ainsi que de diverses fonctionnalités exclusives qui rendront vos sessions web encore plus agréables.

One UI 6.1 : Les nouveautés attendues

L’une des annonces les plus attendues concerne la mise à jour de One UI 6.1, prévue pour accompagner le lancement des Galaxy S24 en janvier. Cette nouvelle version apportera des améliorations significatives et renforcera l’expérience utilisateur de nos appareils.

Facilitation de l’utilisation à une main et optimisation des applications

Parmi les nouveautés, on peut citer la résolution des problèmes liés au fonctionnement à une main et l’optimisation des applications. En effet, de nombreuses personnes rencontrent régulièrement des difficultés lorsqu’ils manipulent leur téléphone d’une seule main. La mise à jour One UI 6.1 offre ainsi des solutions adaptées pour faciliter cette tâche.

Raccourcis vers Instagram et Snapchat sur l’écran verrouillé

Les utilisateurs bénéficieront également de raccourcis pratiques vers les caméras d’Instagram et de Snapchat directement depuis l’écran de verrouillage des Galaxy S24.

Ainsi, vous pourrez accéder rapidement à vos réseaux sociaux préférés afin de capturer et partager des moments uniques instantanément.

Visionnage de photos HDR dans l’application Galerie et nouvelles fonctionnalités pour Good Lock

One UI 6.1 devrait également permettre de visionner des photos en HDR dans l’application Gallery. Par ailleurs, il sera possible de profiter de nouvelles options pour des modules essentiels de Good Lock, tels que Key Cafe et Clock Face.

Un écosystème Samsung en constante évolution

L’avenir de Samsung s’annonce prometteur avec l’introduction du DREAM Chip, la disponibilité du navigateur internet Samsung sur Windows PC et les innovations attendues pour la mise à jour One UI 6.1. Passionnés par l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle, l’impression 3D, les drones ainsi que l’exploration d’objets connectés et le développement de start-ups prometteuses, nous sommes impatients de découvrir ce que nous réserve cette marque emblématique.

Conclusion – Samsung One UI 6.1 : Ce qu’il faut retenir

Remplacement des puces Exos par le nouveau « rêve » dans les semi-conducteurs.

Disponibilité du Samsung Internet Browser sur les PC fonctionnant sous Windows.

Mise à jour One UI 6.1 proposant des améliorations majeures et une meilleure expérience utilisateur pour nos appareils.

Ne manquez pas de suivre les actualités Samsung pour être informés des dernières nouveautés et mises à jour. Une chose est sûre : l’avenir de la marque semble radieux, et nous avons hâte de voir comment ces évolutions technologiques vont transformer notre quotidien.