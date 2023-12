One UI 6.1 : Voici comment préserver votre batterie avec la prochaine mise à jour Samsung.

Bosch GBA 36V 6.0AH PROFESSIONAL Batterie 1600A00L1M

La puissante batterie 6,0 Ah a autonomie maximale de la catégorie 36 V Autonomie 300 % plus élevée qu’avec le modele 36V 2.0 Ah Professional grâce a la capacité tres élevée Durée de vie et une autonomie plus élevées grâce a la technologie COOLPACK 1.0 améliorant la dissipation de chaleur a l’intérieur et a l’extérieur de la batterie Compatible avec tous les outils et chargeurs 36 V de Bosch Professional GBA 36V 6.0AH PROFESSIONAL: INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES Points forts du produit La batterie GBA 36V 6.0Ah Professional Bosch de la catégorie 36 V est conçue pour offrir une autonomie maximale. Sa capacité élevée permet de bénéficier d’une autonomie 300 % plus élevée qu’avec la batterie 36V 2.0 Ah Professional. De plus, la technologie COOLPACK 1.0 améliore la dissipation de chaleur a l’intérieur et a l’extérieur de la batterie. En évitant que la chaleur détériore les cellules, la technologie COOLPACK confere a la batterie une longévité plus élevée et lui permet de rester performante pendant plus longtemps. La batterie est compatible avec tous les outils et chargeurs 36 V de Bosch Professional. Équipement et application La GBA 36V 6.0Ah Professional est une batterie Lithium-Ion avec indicateur de charge permettant de connaître le niveau de charge de la batterie.>