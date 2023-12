kindle, kobo, pocketbook : le duel des liseuses étanches | Le cadeau de noël littéraire

La liseuse à l’épreuve de l’eau : comparatif des meilleures modèles en 2023

Les liseuses électroniques représentent une alternative pratique et confortable à la lecture traditionnelle sur papier. Parmi les nombreux modèles sur le marché, certains se distinguent par leur étanchéité, un avantage non négligeable pour les amateurs de lecture au bord de la piscine ou dans la salle de bain.

Dans cet article, nous allons aborder la question : Est-ce que la Kindle est étanche ?. Ensuite, nous comparerons différents modèles de liseuses disponibles en 2023 pour déterminer quelle est la meilleure liseuse étanche et vous présenterons les spécificités du Paperwhite d’Amazon. Sans plus attendre, plongeons dans notre comparatif.

Est-ce que la Kindle est étanche ?

La réponse est oui et non. Il faut savoir qu’Amazon propose plusieurs modèles de Kindles et seul certains d’entre eux sont étanches. La gamme Kindle comporte notamment la Kindle classique, la Kindle Paperwhite et la Kindle Oasis. Chacune de ces liseuses possède ses propres caractéristiques et avantages. Pour ce qui est de l’étanchéité :

Ainsi, pour les amateurs de lecture dans des environnements humides, il est préférable de se tourner vers la Paperwhite (10e génération minimum) ou l’Oasis.

Quelle est la meilleure liseuse étanche en 2023 ?

Bien que la Kindle Paperwhite et la Kindle Oasis soient d’excellentes options étanches, elles sont loin d’être les seules sur le marché. Passons donc en revue quelques unes des meilleures liseuses étanches disponibles en 2023 :

Kobo Libra H2O

Cette liseuse de chez Kobo est dotée d’un écran de 7 pouces et possède une étanchéité IPX8, ce qui lui permet de résister à une immersion accidentelle jusqu’à 60 minutes. Elle est également équipée d’un système d’éclairage ComfortLight PRO, réglable selon vos préférences, et offre une bonne autonomie de batterie, autre point fort de cette liseuse.

PocketBook InkPad X

Si vous êtes à la recherche d’une liseuse grand format avec un écran de 10 pouces, le PocketBook InkPad X pourrait bien être votre meilleur choix. Ce modèle étanche (IPX8) dispose d’un affichage haute définition (1200 x 1600 pixels) et d’une capacité de stockage de 32 Go pour une grande bibliothèque numérique portable.

Bookeen Saga Green

Cette liseuse française séduit par son design unique et sa coque de protection intégrée. Comme nos précédents modèles, elle est étanche (IPX8), ce qui offre un niveau supplémentaire de sécurité pour vos lectures en tout lieu. Son écran E-Ink de 6 pouces permet une lecture agréable sans reflets, même en plein soleil.

En somme, le choix de la meilleure liseuse étanche dépendra surtout de vos besoins et préférences : taille d’écran, capacité de stockage, budget… Les options sont nombreuses et il existe forcément une liseuse adaptée à chaque lecteur.

Qu’est-ce qu’une liseuse Paperwhite ?

Désormais implantée comme référence sur le marché des liseuses électroniques, la gamme Kindle Paperwhite d’Amazon se caractérise notamment par :

Grâce à la gestion efficace de l’énergie, cette liseuse offre plusieurs semaines d’autonomie, même avec l’éclairage activé. Son option étanche : Comme mentionné plus haut, la Paperwhite est également proposée en version étanche (IPX8) à partir de la 10e génération, idéal pour lire sans craintes au bord de la piscine ou dans le bain.

Avec un prix intermédiaire entre la Kindle classique et l’Oasis, la Paperwhite reste une valeur sûre pour les lecteurs à la recherche d’une liseuse complète et versatile.

Quelle génération Kindle Paperwhite choisir ?

Parmi les différentes générations de Kindle Paperwhite, certaines se démarquent particulièrement :

Pour faire votre choix parmi les différentes générations de Paperwhite, il convient donc d’évaluer vos besoins et attentes. Si l’étanchéité est un critère essentiel pour vous, optez sans hésiter pour la 10e génération ou plus récente. Sinon, les modèles antérieurs offrent toujours une excellente expérience de lecture à moindre coût.

En résumé, l’univers des liseuses étanches offre de nombreuses possibilités, avec des modèles adaptés à toutes les préférences et budgets. La Kindle Paperwhite, notamment en version étanche, constitue un choix sûr pour ceux qui recherchent qualité et praticité. Cependant, d’autres marques telles que Kobo, PocketBook et Bookeen proposent également des alternatives intéressantes qui sauront sans aucun doute satisfaire les amateurs de lecture numérique.