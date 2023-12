Téléchargez et jouez à Pokémon sur vos appareils Apple avec l’ émulateur GBA4iOS

Canon Appareil photo hybride - Étui L III Advanced de Manfrotto

Transportez votre quipement d'un pointA un pointB grce cet tui confortable, lger et ergonomique. Dot d'une partie externe pour loger votre trpied, cet tui comporte tout l'espace ncessaire pour votre appareil photo, vos cartes mmoire et vos petits accessoires. L'tui est recouvert d'une couche dperlante spcialement applique, qui protgera votre prcieux quipement de la pluie et des conditions mtorologiques difficiles. Le tissu synthtique durable pourra rsister quelques coups et raflures. Avec ses sangles dtachables et ses boucles de ceintures, cet tui garantit une utilisation confortable tout au long de la journe et constitue le compagnon idal de tout photographe en herbe. Points Forts Cet tui fiable et scuris permet de transporter facilement tout votre quipement de photographie. Son ouverture par le haut vous permet de sortir rapidement votre appareil photo La couche dperlante spcialement applique protge votre quipement de l'humidit par temps pluvieux Comprend une protection anti-pluie qui, une fois installe, protgera l'intrieur de votre tui contre la pluie Dot de sangles rembourres dtachables et de boucles de ceinture, afin que vous puissiez le transporter confortablement comme vous le souhaitez Comprend une pochette externe pour loger votre trpied, tandis que l'intrieur sera consacr l'appareil photo, l'objectif, la carte mmoire et la batterie Conu partir de matriaux durables, robustes, lgers et de haute qualit pouvant rsister aux coups et aux raflures et pesant seulement 0,34kg Les dimensions externes de 19x13,5x33cm et les dimensions internes de 18x12,5x28cm de l'tui permettent de transporter la plupart des appareils photo Contenu de la bote tui L III Advanced de Manfrotto