Dans un monde où les ROM personnalisées pour les appareils Android ne sont plus aussi prédominantes qu’avant, LineageOS continue de gagner en popularité.

Cette distribution alternative est désormais installée sur près de 1,5 million de dispositifs, révèle une interview réalisée dans le cadre d’un épisode spécial du podcast MKBHD’s WVFRM.

Ce que vous devez retenir sur LineageOS :

LineageOS, une ROM personnalisée Android, gagne en popularité avec près de 1,5 million d’installations, offrant des fonctionnalités avancées et compatibilité avec de nombreuses marques.

Basé sur CyanogenMod, LineageOS bénéficie de mises à jour régulières et a été adapté aux dernières versions d’Android, avec une intégration de certaines fonctionnalités dans le code officiel d’Android.

LineageOS a été porté sur la Nintendo Switch, offrant des fonctionnalités avancées telles que le redémarrage de charge utile, le support complet des manettes Joy-Con et des améliorations Bluetooth.

Le système se distingue par son absence de services Google, mais offre une compatibilité avec plus de 200 appareils, ce qui en fait une option attrayante pour les utilisateurs souhaitant une expérience Android sans Google.

Qu’est-ce que LineageOS ?

LineageOS est un système d’exploitation open-source pour smartphones et tablettes basé sur une version allégée d’Android. Il ajoute des fonctionnalités supplémentaires telles que l’accès root, des raccourcis dans la barre de notifications, un écran de verrouillage étendu et différents thèmes pour l’interface. Successeur de CyanogenMod, LineageOS est compatible avec diverses marques telles que Google, Fairphone, Samsung, OnePlus, Xiaomi, etc., ainsi qu’avec des marques disparues comme Essential et LG. Le nombre exact d’utilisateurs demeure toutefois inconnu.

Fonctionnalités principales de LineageOS :

Accès root

Raccourcis dans la barre de notifications

Écran de verrouillage étendu

Différents thèmes pour l’interface

L’héritage et les développements récents de LineageOS

En 2016, CyanogenMod a été abandonné suite à un changement de direction au sein de l’entreprise. Le code source encore populaire et open-source a été repris sous le nom de LineageOS, avec des efforts pour poursuivre son développement en tant que projet communautaire. Depuis la sortie d’Android 12 en octobre dernier, les développeurs de LineageOS ont travaillé dur pour intégrer leurs fonctionnalités dans cette nouvelle version.

Le système d’exploitation a également été adapté à Android 12L et a bénéficié de l’expérience des développeurs pour s’adapter aux modifications apportées par Google dans Android 11. Certaines fonctionnalités de CyanogenMod ont même été intégrées dans le code Android officiel, assurant une meilleure compatibilité et évolutivité entre les différentes versions d’Android.

LineageOS sur la Nintendo Switch

En 2021, le groupe de développeurs open-source SwitchRoot a annoncé avoir porté le système d’exploitation mobile Android 10 sur la console de jeux Nintendo Switch. Grâce à ce travail, il est maintenant possible d’utiliser un port LineageOS 17.1 basé sur Android 10 sur cette console, offrant diverses fonctionnalités telles que :

Redémarrage de charge utile

Rotation, support de l’écran tactile optimisé et prise en charge complète des manettes Joy-Con

Fonctionnalités Bluetooth améliorées

Mise en veille prolongée

Améliorations du pilote WiFi

Support pour l’application télécommande Shield TV

LineageOS sans Google services

LineageOS se distingue par l’absence de services Google, mais il est possible d’ajouter le package GApps pour accéder au Play Store et à d’autres services. Compatible avec plus de 200 appareils, LineageOS assure régulièrement les dernières mises à jour même pour un matériel obsolète. Cela en fait une base solide et inspirante pour de nombreuses ROM personnalisées grâce à son engagement envers l’ouverture, le développement communautaire et l’amélioration constante de l’expérience Android.

L’avenir de LineageOS et la perception de l’open source

Avec la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis et l’absence de Google et de ses services, l’adoption de LineageOS pourrait-elle influencer la recherche d’un système d’exploitation alternatif à Android pour les smartphones ? Bien qu’il soit encore considéré comme un projet open-source, des débats surgissent sur la nature réellement open-source de ce système d’exploitation en raison des logiciels propriétaires qui l’accompagnent sur les appareils grand public.

Avec 1,5 million d’installations, LineageOS montre que la popularité d’un projet open-source est toujours possible dans le monde Android. Son expansion continue soulève également des questions sur l’évolution de la perception de cette approche du développement de systèmes d’exploitation au sein de la communauté Android. Seul l’avenir dira si LineageOS continuera de prospérer et d’inspirer de nouveaux projets basés sur son héritage open-source.