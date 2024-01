Fonctionnalité ‘Convertir en eSIM’ : simplifier la vie des utilisateurs avec Android 14 | Découvrir la liste des opérateurs mobiles compatibles en France.

Android 14 : une étape clé pour passer à l’eSIM

Une nouvelle fonctionnalité majeure est prévue dans la prochaine version d’Android 14 QPR 2 Beta 3, qui permettra aux utilisateurs de convertir leur carte SIM physique en eSIM directement depuis le système d’exploitation, sans avoir à contacter leur opérateur ou scanner des codes QR. Cette technologie était déjà présente sur les iPhone 14 et 15, mais ce nouveau pas chez Android promet d’accélérer encore l’adoption généralisée de l’eSIM.

Fonctionnalité ‘Convertir en eSIM’

Ce changement simplifiera considérablement le processus de conversion en éliminant les étapes manuelles précédemment requises pour basculer entre une carte SIM physique et une eSIM. De plus, il devrait également contribuer à encourager les fabricants et les opérateurs mobiles à adopter cette solution plus rapidement.

eSIM en France : la compatibilité avec les principaux opérateurs

En France, tous les principaux opérateurs – Orange, Sosh, SFR et RED by SFR – proposent désormais des forfaits mobiles compatibles avec l’eSIM.

Orange : Tous les forfaits mobile Orange 4G et 5G sont compatibles avec l’eSIM. Il suffit de payer un coût supplémentaire de 10€ pour convertir la carte SIM en eSIM via l’application Orange.

: Tous les forfaits mobile Orange 4G et 5G sont compatibles avec l’eSIM. Il suffit de payer un coût supplémentaire de 10€ pour convertir la carte SIM en eSIM via l’application Orange. Sosh : Les forfaits Sosh sont également compatibles avec l’eSIM, avec des frais d’activation supplémentaires de 5€ par mois pour les montres connectées.

: Les forfaits Sosh sont également compatibles avec l’eSIM, avec des frais d’activation supplémentaires de 5€ par mois pour les montres connectées. SFR et RED by SFR : Tous les plans 4G et 5G proposés par ces deux opérateurs sont également compatibles avec l’eSIM sans frais supplémentaires.

Quels avantages à passer à l’eSIM ?

L’utilisation de l’eSIM présente plusieurs avantages tant pour les fabricants de smartphones que pour les utilisateurs finaux. Voici quelques points clés qui font de l’eSIM une évolution technologique intéressante :

Élimination du besoin de cartes SIM physiques : Fini le temps où vous deviez aller dans un magasin ou attendre la livraison de votre nouvelle carte SIM.

Taille réduite : L’eSIM est bien plus petit que les traditionnelles cartes nano-SIM, économisant ainsi de l’espace précieux pour d’autres composants dans nos appareils mobiles.

Sécurité renforcée : Les données de l’eSIM étant stockées de manière sécurisée et non transferable, cela rend plus difficile toute tentative de piratage et assure une meilleure protection des données.

Flexibilité accrue : La gestion des forfaits téléphoniques devient plus simple et flexible grâce à la possibilité de changer d’opérateur rapidement sans avoir à insérer une nouvelle carte SIM.

Le futur de l’eSIM en France et au-delà

Avec l’arrivée d’Android 14 facilitant le passage à l’eSIM et l’adoption croissante par les opérateurs mobiles français, il est clair que l’eSIM deviendra bientôt la norme dans l’industrie. De plus en plus de smartphones seront équipés d’eSIM préinstallées à l’avenir, rendant obsolètes les cartes SIM physiques.

Cette évolution technologique est symbolique d’une tendance plus large vers la simplification et la digitalisation de nos expériences quotidiennes. L’eSIM fait partie intégrante de cette dynamique en éliminant un point de friction pour les utilisateurs de smartphones et en promouvant une meilleure communication entre les dispositifs compatibles.

eSIM et Android 14, un tournant pour les utilisateurs de téléphones mobiles

En résumé, l’arrivée de la fonctionnalité “Convert to eSIM” avec Android 14 et la généralisation des offres eSIM chez les opérateurs français représentent une avancée majeure pour les utilisateurs de téléphones mobiles. Facilitant la transition entre une carte SIM physique et une eSIM, cette innovation renforce l’intérêt pour cette technologie et devrait contribuer à son adoption plus massive et rapide.