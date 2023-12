Idée Cadeau de Noël : Transformez votre autoradio avec les AI Box ! Découvrez l’Ottocast U2-AIR et le CarlinKit CPC200-CCPA

Eric Favre Flavour Pack - Protein Vegan, Proteine végétale tri-source - Box Découverte 6 Sachets Unidoses Proteines - Offre panachée - multisaveurs - Etui de 6 u A l'unité

Etui de 6 sachets de 30g Saveurs : 2x Chocolat noisette + 2x Vanille + 2x Triple berry Adapté à toute personne Apports protidiques tri-sources : pois, riz, spiruline Qualité et naturalité : arôme naturel ModCarb : ingrédient breveté Certifications et traçabilité (certification iso 22000, FSSC 22000) - Découvrez la whey d'origine végétale Protein Vegan dans un format nomade et pratique, composé de 6 sachets unidoses, parfait pour goûter ou redécouvrir les saveurs Chocolat noisette, Vanille et Triple berry sans se lasser ! PROTEINES VEGAN est issu de 3 sources de protéines : le pois, le riz et la spiruline titrée en chlorophylle. Protéines vegan est recommandé dans le cadre d’un programme d’entretien musculaire. Il est également recommandé pour toutes les personnes ne consommant pas assez de protéines ou ayant un besoin accru en protéines (végétariens, sportifs...) Protéines vegan contient 80 % de protéines qui favorisent l’augmentation et le maintien de la masse musculaire. Contient également du ModCarb™, un mélange de glucides issus de céréales biologique (avoine, sarrasin, quinoa, amarante et millet). Cet été, le packaging des Protein Vegan se refait une beauté ! Le visuel de l’emballage peut être différent de celui affiché sur le site (visuel non contractuel). Vegan lifestyle : convient au régime Vegan. ANTI-DOPAGE : Produit conforme à la règlementation Anti-dopage, conforme à la norme AFNOR NF V94-001 (à la date de fabrication du lot) - Conseils d’utilisation Les jours d’entraînement : prendre 1 sachet de 30g le matin puis avant et après l’entraînement pour apporter aux muscles les protéines nécessaires pour le développement musculaire. Les jours de repos : prendre 2 sachets de 30g par jour, de préférence le matin et le soir. Pour préparer la boisson : 1 sachet de 30g. Ajoutez 1 mesure de 30g dans 150 ml d’eau ou 200 ml de lait écrémé, mélangez énergiquement et dégustez. Composition type SAVEUR CHOCOLAT NOISETTE ISOLAT DE PROTEINE DE POIS (82,9%), POUDRE DE CACAO (7.9%), PROTEINE DE RIZ (3%), MODCARB™ (SON D’AVOINE, QUINOA D’ORIGINE BIOLOGIQUE, AMARANTE D’ORIGINE BIOLOGIQUE, SARRASIN D’ORIGINE BIOLOGIQUE, MILLET D’ORIGINE BIOLOGIQUE) (2%), AROME NOISETTE, SPIRULINE TITREE EN CHLOROPHYLLE (1%), EDULCORANT : GLYCOSIDES DE STEVIOL, SUCRALOSE ; ANTIAGGLOMERANTS : CARBONATE DE SODIUM, CHLORURE DE SODIUM. Apports nutritionnels Valeurs nutritionnelles pour une dose de 30g : Valeurs énergétiques : 121 kcal (511 kJ) (6%AR) Protéines : 22g (44%AR) Glucides : 1.9g (1%AR) dont sucres : 0g (0%AR) Matières grasses : 2.6g (4%AR) dont acides gras saturés : 0.7g (4%AR) Fibres : 1.7g Sel : 1.1g (17%AR) Spiruline : 333 mg dont chlorophylle : 3 mg %AR= % des apports de référence Précautions d’emploi Se conformer aux conseils d’utilisation. Tenir hors de portée des jeunes enfants. A utiliser dans le cadre d’une alimentation diversifiée et d’un mode de vie sain. Bien refermer le pot entre chaque utilisation. Conserver à l’abri de l’humidité. - Pour une prise de...