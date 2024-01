Le monde du streaming et du téléchargement illégal de films et séries est en constante évolution. Avec la fermeture de sites tels que Zone Téléchargement et Stream French, les internautes se retrouvent en quête d’alternatives pour continuer à consommer leurs programmes préférés.

Des solutions légales de streaming pour profiter de films et séries

Toutefois, il existe des options légales permettant d’accéder à un large choix de contenus vidéo, sans risquer de faire face à des sanctions pénales ou de divulguer des données personnelles. Découvrez dans cet article les meilleures plateformes pour regarder des films et séries en toute légalité.

Les plateformes de streaming payantes : la qualité au rendez-vous

Nul besoin de présenter des géants tels que Netflix, Amazon Prime Video ou Disney+, qui ont conquis le cœur de millions d’abonnés à travers le monde. Ces services de vidéo à la demande (VOD) offrent un catalogue riche et varié de films, séries, documentaires et productions originales, régulièrement mis à jour. Leurs abonnements mensuels donnent accès à l’ensemble de leur contenu sans publicité et permettent souvent de visionner les vidéos sur plusieurs appareils simultanément.

Netflix : le leader incontesté sur le marché

Avec plus de 200 millions d’abonnés à travers le monde, Netflix propose sans conteste l’un des catalogues les plus vastes et diversifiés en matière de films et séries. La plateforme se démarque également par la qualité de ses productions originales telles que Stranger Things, The Crown ou La Casa de Papel. Outre les séries, vous y trouverez aussi des films exclusifs comme The Irishman.

Amazon Prime Video : un service aux multiples avantages

En plus d’offrir une sélection de films et séries incluse dans l’abonnement Amazon Prime, cette plateforme propose également des options pour louer ou acheter des vidéos à l’unité. Pour ne rien gâcher, l’abonnement inclut également la livraison accélérée des commandes Amazon ainsi que l’accès à Amazon Music et Kindle.

Disney+ : le paradis des fans de Disney, Marvel et Star Wars

Lancé en 2019, Disney+ est déjà incontournable avec son catalogue composé essentiellement de films et séries issus des franchises phares du groupe : Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic. À noter également la présence de nombreuses productions exclusives comme la série The Mandalorian.

Les options gratuites : un choix plus limité mais économique

Pour ceux qui souhaitent profiter de films et séries sans dépenser un centime, des alternatives légales existent également. Ces plateformes proposent un contenu moins récent et souvent soutenu par la diffusion de publicités, mais elles ont le mérite d’être légales et accessibles à tous sans abonnement.

Arte : pour les amateurs de culture et de divertissement

La chaîne franco-allemande Arte propose sur son site et via son application une sélection de films, séries et documentaires à visionner gratuitement. Majoritairement axée sur la culture européenne, l’offre d’Arte se démarque par des contenus souvent inédits ou peu connus du grand public.

YouTube : bien plus qu’une plateforme vidéo

Véritable incontournable en matière de vidéos en ligne, YouTube offre également un catalogue gratuit de films et séries, même si leur disponibilité est limitée dans le temps ou soumise à certaines restrictions géographiques. Outre ces contenus, vous pourrez regarder les créations originales de nombreux youtubeurs investis dans la fiction audiovisuelle.

Pensez aux médiathèques numériques pour diversifier vos horizons

Enfin, n’oublions pas les médiathèques, qui ont évolué avec leur temps et proposent désormais des services en ligne permettant d’emprunter des films et séries sous forme numérique. Pour accéder à ce type de service, il suffit de posséder un abonnement en cours de validité dans une bibliothèque ou médiathèque participante.

LaCinetek : cette plateforme, conçue par des cinéastes français, donne accès à un catalogue de films anciens numérisés, regroupant de nombreuses pépites classiques remises au goût du jour.

: cette plateforme, conçue par des cinéastes français, donne accès à un catalogue de films anciens numérisés, regroupant de nombreuses pépites classiques remises au goût du jour. UniversCiné : spécialisé dans le cinéma indépendant, ce site propose des films à l’achat ou en location ainsi qu’une sélection de bonus pour approfondir sa connaissance du septième art.

En conclusion, avec toutes ces alternatives légales et sûres, il est aujourd’hui plus que jamais possible de profiter d’un vaste choix de films et séries sans avoir recours au téléchargement illégal. Que vous optiez pour les plateformes payantes ou gratuites, vous contribuerez ainsi directement à soutenir la création et à garantir un avenir prometteur pour le cinéma et l’audiovisuel dans son ensemble.