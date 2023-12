Netflix change les règles : comment les abonnés réagissent-ils au adieu au partage de compte ?

La fin du partage de compte Netflix : impact et réactions des abonnés

Depuis 2023, le géant du streaming Netflix a décidé de mettre un terme au partage de comptes entre utilisateurs, une pratique très répandue parmi ces derniers. De nouvelles restrictions ont été mises en place progressivement pour limiter l’accès aux membres hors foyer familial et encourager les souscriptions individuelles. Dans cet article, découvrez comment se déroule cette transition et quelles sont les répercussions sur la communauté d’abonnés Netflix.

Pourquoi Netflix met fin au partage de compte ?

En tant que leader mondial de la vidéo à la demande avec plus de 200 millions d’utilisateurs, Netflix cherche à accroître ses revenus face à une concurrence toujours plus farouche venant de Disney+, Canal+, Paramount+ et Apple TV+.

La limitation du partage de compte vise ainsi à inciter les utilisateurs actuels qui partagent leur compte à payer pour leurs propres abonnements.

Toutefois, la plateforme prend également le risque de perdre des abonnés qui ne souhaitent pas dépenser plus ou qui se tournent vers des alternatives moins coûteuses ou plus souples.

Géolocalisation et vérification des adresses IP

Pour détecter les partages de compte non autorisés, Netflix utilise la géolocalisation et un système de vérification des adresses IP afin de déterminer où chaque utilisateur regarde le service depuis quels appareils. En centralisant et croisant ces informations, les algorithmes de la plateforme permettent d’identifier qui utilise quel compte Netflix et à partir de quel lieu.

Standard avec publicités : €5.99 par mois

Essentiel : €10.99 par mois

Standard : €13.49 par mois

Premium : €19.99 par mois

Mise en place progressive et réactions des abonnés

La fin du partage de compte a été mise en place progressivement depuis 2022 dans plusieurs pays d’Amérique Latine, au Canada, en Nouvelle-Zélande et dans certains pays européens, pour finalement toucher les États-Unis, le Royaume-Uni et d’autres pays en mai 2023. Cette transition a permis à Netflix d’évaluer les réactions de ses clients et d’ajuster sa stratégie en conséquence.

Selon un rapport d’Antenna, la plateforme a enregistré près de 70 000 nouvelles souscriptions en moyenne par jour durant la période allant du 25 au 28 mai. Si une partie de ces nouveaux abonnés résultaient sans doute des mises en conformité face aux nouvelles règles, d’autres ont pu simplement profiter l’offre adossée ou découvrir Netflix.

Une adaptation difficile pour certains utilisateurs

Malgré les efforts déployés par Netflix pour mettre fin au partage de comptes, il semble que de nombreux utilisateurs parviennent toujours à contourner les restrictions. Une étude récente a montré qu’environ 14% des utilisateurs interrogés admettent toujours accéder à Netflix via le compte d’un tiers, principalement au sein de la famille (42% des cas concernent les parents et leurs enfants).

Cependant, il convient de souligner que 77% des personnes interrogées déclarent utiliser leur propre compte. Un porte-parole de Netflix a expliqué cette situation par la mise en œuvre progressive des nouvelles mesures et l’application encore en cours des directives de détection des infractions.

Des revenus potentiels supplémentaires pour Netflix

Selon une estimation du cabinet analys MoffettNathanson, si 25% des utilisateurs partageant un compte non autorisé optent pour un abonnement avec publicités, Netflix pourrait générer près de 567 millions de dollars de revenus supplémentaires par an.

Malgré certaines frustrations liées à l’arrêt du partage de compte, Netflix semble continuer de prospérer et maintenir sa position de leader sur le marché du streaming vidéo. Les prochains mois seront crucial pour observer si cette stratégie se révèlera payante sur le long terme.