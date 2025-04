Kx-Tgh720Frb Dect Téléphone Numérique Sans Fil Répondeur, Base Et Combiné, Haut-Parleur Mains Libres, Identification De L'Appelant, Blocage Des Appels Indésirables, Écran Lcd Couleur, Noir

RÉPONDEUR NUMÉRIQUE Répondeur intégré et système de RÉPONDEUR avancé, avec compteur de mes s et jusqu'à 40 minutes d'enregistrement IDENTIFICATION DE L'APPELANT, BLOCAGE DES APPELS INDÉSIRABLES ET NE PAS DÉRANGER Visual z les appels (abonnement requis), mémoire d'identification de 50 éléments et blocage des appels indésirables; Mode ""Ne pas déranger"" vous permet de garder le silence lorsque vous en avez besoin AFFICHAGE EN COULEUR FACILE À LIRE Grande clarté grâce à l'écran LCD FullDot TFT Colour de 4,57 cm et aux touches éclairées, pour une bonne visibilité même dans des conditions de faible luminosité RÉPERTOIRE ET MÉMOIRE DE RAPPEL Simplifiez vos appels grâce au répertoire pouvant contenir jusqu'à 200 noms et numéros; Util z la mémoire de rappel pour recomposer les 10 derniers numéros BATTERIE LONGUE DURÉE ET MODES ÉCO 14 h d'autonomie en conversation, 250 h en veille et 7 h de charge; Les modes Éco et Éco Plus rédu nt la consommation d'énergie et arrêtent la transmission radio en veille MAINS LIBRES, TOUCHES VOLUME ET SON CLAIR Fonction mains libres, touches de volume latérales réglables et fonctions de son clair et de volume amélioré