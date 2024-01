La Geely Galaxy E8, une berline électrique à la pointe de la technologie et abordable

Le marché automobile chinois ne cesse de nous surprendre avec des véhicules électriques toujours plus performants et accessibles. La marque Geely vient de dévoiler sa nouvelle création, la Galaxy E8, une berline électrique spacieuse et truffée de technologies innovantes pour un prix défiant toute concurrence.

Design audacieux et modernité

Geely a misé sur un style résolument moderne pour sa Galaxy E8, avec des lignes épurées et un coefficient de traînée (Cx) de seulement 0,199. Cette nouvelle esthétique permet à la voiture de se distinguer du lot des berlines chinoises aux designs similaires tout en conservant une certaine élégance. Le but étant de proposer une alternative attrayante pour les clients souhaitant conduire une grande berline électrique sans alléger leur portefeuille.

Prix compétitif sur le marché chinois

Avec un tarif fixé à 175 800 RMB, soit environ 22 500€, la Geely Galaxy E8 s’inscrit dans une guerre des prix féroce en Chine. Cependant, même face à ses concurrents locaux tels que BYD Han, elle parvient à tirer son épingle du jeu grâce à un rapport qualité-prix intéressant et un équipement plutôt bien fourni.

Des performances et une autonomie convaincantes

La Geely Galaxy E8 est proposée en plusieurs versions, allant d’un modèle équipé d’un moteur arrière de 200 kW et une batterie LFP de 62 kWh, à une version haut de gamme avec deux moteurs pour une puissance totale de 475 kW et une nouvelle batterie de 75,6 kWh.

L’autonomie varie en fonction de la version choisie, mais elle demeure toujours intéressante :

550 km (range) pour la version à 62 kWh

665 km pour la version à 76 kWh

610 km pour la version à double moteur et 75,6 kWh

Système de recharge performant

Les performances de charge sont également au rendez-vous, notamment grâce à l’architecture 800 volts présente sur le modèle haut de gamme. Les autres versions bénéficient quant à elles d’une recharge rapide DC de 150 kW, tandis que la version premium voit cette capacité bondir à 360 kW.

Un intérieur connecté et high-tech

La Geely Galaxy E8 impressionne également par son intérieur spacieux et riche en technologies. Tous les modèles sont équipés d’un immense écran panoramique de 45 pouces, très fin (9,8 mm d’épaisseur), occupant presque toute la largeur du tableau de bord. Avec sa résolution 8K, il permet de contrôler toutes les fonctionnalités de la voiture et offre une expérience utilisateur unique.

Une aide à la conduite complète

Pour ne pas être en reste sur le plan de la sécurité et du confort, la Galaxy E8 dispose également d’un ensemble complet d’aides à la conduite et de services connectés. La connectivité est ainsi mise à l’honneur dans cette berline électrique pour offrir une experience de conduite agréable.

Une arrivée en Europe peu probable

Bien qu’elle fasse sensation sur le marché chinois, il est peu probable que la Geely Galaxy E8 débarque en Europe, étant donné que le groupe automobile chinois préfère se concentrer sur ses autres marques présentes sur ce continent (Volvo, Polestar, Smart, Lynk&Co, Zeekr…).

Des éléments repris sur les futurs modèles des autres marques de Geely ?

Cependant, il n’est pas impossible que certaines caractéristiques et technologies de la Galaxy E8 soient reprises dans les futurs modèles des autres marques du groupe. Ainsi, on peut s’attendre à voir un jour des voitures Volvo ou Polestar équipées de systèmes de recharge rapides similaires ou de batteries à plus grande capacité, inspirées par la réussite de la Galaxy E8.

En conclusion, la Geely Galaxy E8 est une véritable avancée technologique dans le domaine des véhicules électriques et représente un choix intéressant pour ceux qui recherchent une berline spacieuse, performante et abordable. Elle illustre parfaitement la volonté des constructeurs chinois de proposer toujours plus de choix aux consommateurs et de bousculer les habitudes du marché mondial.