Stellantis STLA : une plateforme qui façonne l’avenir de la mobilité

Le groupe Stellantis accélère sa transformation en misant sur ses plateformes STLA. Ces architectures, au cœur des prochains véhicules du constructeur, incarnent une stratégie industrielle alliant modularité, innovation logicielle et électrification massive. Entre diversité d’offres et avancées dans la conduite autonome, la gamme STLA s’impose comme un élément central pour le développement à long terme de cette multinationale issue de la fusion PSA-FCA.

Des plateformes multi-énergies adaptées à tous les marchés

La famille STLA repose sur quatre principales plateformes baptisées STLA Small, Medium, Large et Frame. Chacune répond à des segments précis du marché automobile, couvrant aussi bien les citadines électriques que les SUV ou les utilitaires légers. Cette approche modulaire vise à garantir la flexibilité requise face à l’évolution rapide des réglementations et des attentes clients, tout en optimisant les processus industriels.

Grâce à leur conception multi-énergies, ces plateformes peuvent accueillir différents types de motorisation. On retrouve ainsi des variantes équipées de moteurs thermiques traditionnels, hybrides ou entièrement électriques. Cette polyvalence offre aux marques du groupe – Alfa Romeo, Maserati, Dodge, Chrysler, Jeep mais aussi Peugeot, Citroën, Fiat ou Opel – une plus grande liberté d’adaptation selon les besoins locaux ou les contraintes écologiques spécifiques.

STLA Small : dédiée aux véhicules compacts .

: dédiée aux . STLA Medium : équilibrée entre efficience et performances pour berlines et SUV intermédiaires .

: équilibrée entre efficience et performances pour et . STLA Large : destinée aux grandes berlines, SUV haut de gamme et modèles sportifs, avec plusieurs versions possibles.

: destinée aux grandes berlines, SUV haut de gamme et modèles sportifs, avec plusieurs versions possibles. STLA Frame : pensée pour les pick-up et utilitaires lourds.

STLA Large : technologie et déclinaisons au service de l’innovation

La plateforme STLA Large représente l’une des initiatives majeures de cette offensive technologique. Elle se distingue notamment par sa capacité à supporter jusqu’à quatre configurations différentes, en jouant sur l’architecture électrique (400V ou 800V) et la taille des batteries. Cette adaptabilité technique permet d’équiper les futures générations de grands modèles, qu’ils soient électriques purs, hybrides ou même dotés de moteurs thermiques performants.

L’offre liée à cette plateforme prévoit des batteries atteignant 118 kWh, pour renforcer l’autonomie des véhicules sans sacrifier espace ni confort. La compatibilité avec différentes puissances de charge participe également à cette démarche orientée vers la performance, tandis que la possibilité d’intégrer des éléments thermiques pérennise la compétitivité sur des marchés où la transition électrique est encore en cours.

Plateforme Secteur ciblé Motorisations compatibles Batterie maximale STLA Small Citadines Thermique, hybride, électrique Non communiqué STLA Medium Berlines & SUV Thermique, hybride, électrique Non communiqué STLA Large Grandes berlines, SUV, sportives Thermique, hybride, électrique 118 kWh STLA Frame Pick-ups, utilitaires lourds Thermique, hybride, électrique Non communiqué

Systèmes embarqués et logiciel : quelle organisation chez Stellantis ?

Au-delà de la dimension matérielle, la transformation numérique impacte désormais toutes les phases de conception et d’exploitation chez Stellantis. La division software, regroupant l’ensemble des applications – de l’infodivertissement à la gestion des mises à jour à distance –, a récemment été intégrée sous la direction du pôle technologie et ingénierie. Ce choix traduit une volonté de mieux harmoniser le développement logiciel pour les 14 marques du groupe.

Les plateformes STLA ont été conçues afin de faciliter l’intégration de logiciels évolutifs. Elles anticipent ainsi les évolutions futures liées à la connectivité, offrant la possibilité de mettre à jour certaines fonctionnalités à distance, directement depuis le cloud. L’optimisation de cette organisation cherche à accélérer le déploiement de nouveaux services connectés et à relever plus facilement les défis liés à la cybersécurité ou à l’expérience utilisateur, qui prennent désormais une place essentielle dans l’industrie automobile.

L’unification des logiciels pour une expérience homogène

La diversité du portefeuille de Stellantis exige un travail profond d’harmonisation. Rassembler toutes les briques logicielles autour d’un référentiel commun reste un objectif affiché, même si cela implique des adaptations techniques considérables. Pour les utilisateurs finaux, cette convergence devrait aboutir à des interfaces similaires et une expérience toujours plus fluide, quels que soient la marque ou le modèle choisi.

Ce chantier d’unification se poursuit avec des investissements importants en matière de recherche et développement. Il s’agit d’améliorer la sécurité, la stabilité et la rapidité de réaction des systèmes embarqués, tout en créant de nouvelles opportunités de personnalisation et de maintenance prédictive.

Intégration du cloud et actualisation permanente

L’usage du cloud se trouve renforcé par la conception des plateformes STLA. Cela permet à Stellantis de proposer des correctifs, d’ajouter des fonctions inédites, ou encore d’optimiser la gestion énergétique sans passage en atelier. Les équipes dédiées visent à accroître la réactivité du groupe face aux évolutions réglementaires ou aux retours d’utilisateurs, en privilégiant une actualisation continue.

De ce fait, la maintenance prédictive et l’ajout de services digitaux peuvent être généralisés sur tout le parc roulant, réduisant ainsi le coût total d’utilisation et facilitant la transition vers une voiture de plus en plus « intelligente ».

La conduite autonome de niveau 3 : un nouveau cap avec STLA AutoDrive

Avec le système STLA AutoDrive, Stellantis franchit un seuil supplémentaire dans le domaine de l’automatisation. Développé en interne, cet assistant de conduite autonome atteint le niveau 3 selon la classification internationale. Cela signifie que le véhicule devient capable de gérer seul la plupart des situations de circulation, mais que le conducteur doit néanmoins pouvoir reprendre la main à tout moment.

La première version, baptisée STLA AutoDrive 1.0, offre la possibilité de rouler jusqu’à 60 km/h en mode totalement automatisé, y compris la nuit ou sous une météo difficile. Une telle performance ouvre la voie à des usages élargis, renforçant la position du constructeur sur le segment des technologies avancées.

Les enjeux techniques et sécuritaires du pilotage automatique

Mettre en œuvre la conduite autonome nécessite une gestion très fine des interactions entre capteurs, calculateurs embarqués et algorithmes de prise de décision. Sur STLA AutoDrive, ces composants sont calibrés pour répondre à des scénarios complexes et garantir la sécurité, même lorsque la visibilité ou l’adhérence se dégrade.

Les développements prévus intègrent des cycles de test rigoureux ainsi que des mises à jour logicielles régulières pour améliorer sans cesse le niveau de fiabilité. L’enjeu consiste non seulement à convaincre les autorités de régulation, mais aussi à instaurer une confiance grandissante auprès des utilisateurs.

Vers une généralisation progressive

Si STLA AutoDrive n’est disponible que sur certains modèles actuellement, le projet vise à étendre ce dispositif à d’autres gammes. Chaque nouvelle itération tiendra compte des avancées en matière d’intelligence artificielle et des retours terrain issus des premiers utilisateurs.

Cette stratégie s’inscrit dans une perspective de diffusion mondiale, opérant par étapes et garantissant la conformité avec les législations locales, très variables lorsqu’il s’agit de circulation autonome ou semi-autonome.

