Oppo Find AI : zoom sur les avancées en intelligence artificielle des smartphones Oppo

L’intelligence artificielle s’invite plus que jamais au cœur des smartphones. Oppo, acteur incontournable du marché mobile, s’illustre cette année avec sa stratégie IA ambitieuse et le lancement de ses derniers modèles phares, dont la gamme Find X8. Des outils de retouche inédits pour tous à des capteurs photo géants réservés aux flagships, quels sont les axes majeurs de la stratégie IA d’Oppo ? Tour d’horizon des dernières annonces et innovations qui redéfinissent l’expérience utilisateur au quotidien.
Table des matières
- 1 Une stratégie renforcée autour de l’intelligence artificielle mobile
- 2 Des performances photographiques repoussant les limites grâce à l’IA
- 3 L’IA accessible : quand la retouche photo se démocratise
- 4 Solutions complètes et sécurité : les autres axes de l’IA signée Oppo
- 5 Quelles perspectives pour l’intelligence artificielle selon Oppo ?
- 6 Sources
Une stratégie renforcée autour de l’intelligence artificielle mobile
À l’occasion du Mobile World Congress 2025, Oppo a mis en lumière une orientation stratégique renouvelée autour de l’IA mobile. La marque entend bien occuper une place de choix parmi les leaders du secteur grâce à des solutions sécurisées, un déploiement large d’outils IA et une attention particulière portée à l’accompagnement de l’utilisateur.
Ce virage se traduit par une volonté de démocratiser les usages de l’intelligence artificielle, en rendant accessibles au plus grand nombre des fonctionnalités jusque-là réservées au haut de gamme. L’ambition affichée est claire : positionner l’IA comme pilier central de l’expérience mobile, du traitement photo à la sécurité, via une intégration fluide et transparente.
Des performances photographiques repoussant les limites grâce à l’IA
La photographie mobile constitue un terrain privilégié pour illustrer le potentiel de l’IA embarquée dans les nouveaux Find X8 Pro et Find X8 Ultra. Les deux modèles profitent de capteurs grand format, capables de rivaliser avec les références du marché, que ce soit sur les scènes lumineuses ou les environnements à faible luminosité.
Sur ces appareils, le traitement algorithmique joue un rôle de premier plan. L’IA intervient lors de la prise de vue, optimise automatiquement le rendu, ajuste la balance des couleurs et affine la netteté sans intervention complémentaire de l’utilisateur. Cette automatisation s’étend jusqu’au célèbre zoom périscopique, désormais piloté par des algorithmes améliorés capables de limiter les pertes de détails, même à fort grossissement.
Comparatif : Oppo Find X8 Ultra face au Samsung S25 Ultra
Récemment, un comparatif photo a opposé l’Oppo Find X8 Ultra au Samsung Galaxy S25 Ultra, deux figures de proue dotées chacune de quatre capteurs arrière. Une distinction majeure se remarque : le Find X8 Ultra propose trois capteurs principaux de taille supérieure, offrant un avantage technique notable lors de la capture d’images exigeantes.
Les premiers retours d’utilisateurs sur le terrain mettent en avant la constance de la qualité photo chez Oppo, appuyée par l’intelligence artificielle travaillant en temps réel chaque cliché. Que ce soit pour immortaliser un paysage ou capturer un portrait en mouvement, l’IA détecte et corrige instantanément les éléments susceptibles de nuire à la clarté ou à la colorimétrie.
Zoom périscopique et retouche intelligente : l’innovation comme moteur
Le zoom périscopique du Find X8 Pro fait usage de l’intelligence artificielle pour conserver précision et piqué même lors des agrandissements extrêmes. Ce système inédit associe hardware performant et traitement logiciel pour garantir une image exploitable, y compris au-delà des dix fois sans perte.
En parallèle, Oppo poursuit l’intégration de fonctions de retouche générative. Ces dernières années, l’automatisation du détourage, la suppression d’objets parasites ou la recomposition scénographique des clichés ont gagné en maturité, rendant de plus en plus simples des modifications auparavant complexes.
L’IA accessible : quand la retouche photo se démocratise
Toutefois, Oppo ne réserve pas l’innovation à ses modèles premium. Sur les gammes plus abordables, telles que la série Reno, un outil baptisé AI Eraser permet de gommer facilement des éléments indésirables sur une photo. Inspirés des options proposées par la concurrence, ces outils IA offrent une expérience directe sans requérir l’installation d’applications tierces ni connaissances avancées.
Au fil des générations, l’éditeur photo intégré par Oppo s’est enrichi de nouvelles capacités. Impossible aujourd’hui de distinguer à l’œil nu une photo retouchée manuellement d’une autre modifiée à l’aide de l’IA embarquée. La simplicité d’accès favorise aussi l’expression créative, ouvrant la porte à davantage d’expérimentations pour tous les utilisateurs.
- Suppression d’objets gênants sur les photos
- Ajustements automatiques de la luminosité et des contrastes
- Optimisation des portraits au niveau du teint et de la clarté
- Restauration de clichés flous grâce à la reconstruction logicielle
Solutions complètes et sécurité : les autres axes de l’IA signée Oppo
Au-delà de la photographie, la roadmap IA d’Oppo englobe également la sécurité des données et la gestion prédictive des tâches quotidiennes. Certaines fonctionnalités s’appuient sur l’analyse comportementale afin de proposer des recommandations, faciliter la navigation ou accélérer la recherche de documents dans les applications natives.
Consciente des enjeux liés à la confidentialité, la marque met en œuvre un encadrement strict de la collecte de données. Les modèles d’IA opérant localement limitent l’envoi d’informations personnelles vers le cloud, garantissant ainsi privacy et maîtrise à chaque utilisateur.
|Modèle Oppo
|Fonctions IA intégrées
|Niveau de gamme
|Find X8 Pro / Ultra
|Zoom périscopique IA, optimisation photo, retouche automatisée
|Premium
|Série Reno
|AI Eraser, suggestion automatique d’effets, filtres intelligents
|Moyen gamme
|Autres séries
|Correction d’image basique, reconnaissance de scène
|Entrée de gamme
Quelles perspectives pour l’intelligence artificielle selon Oppo ?
L’annonce d’Oppo au MWC 2025 laisse entrevoir une accélération du déploiement de l’IA sur toute la chaîne produit. En développant simultanément les usages photographiques, la retouche intelligente et l’accompagnement contextuel, la marque souhaite répondre aux attentes variées de ses clients tout en anticipant les futures tendances technologiques.
L’écosystème d’intelligence artificielle conçu par Oppo montre déjà une évolution continue, à mesure que les mises à jour logicielles intègrent toujours plus de scénarios d’utilisation adaptée. Entre accessibilité accrue, innovation photo et renforcement de la sécurité, le Find AI façonne un nouveau standard pour les smartphones connectés.
Sources
- https://www.oppo.com/befr/newsroom/press/mwc-2025-oppo-ai-tech-summit/
- https://www.zdnet.fr/guide-achat/comparo-photo-samsung-s25-ultra-oppo-find-x8-ultra-jai-pris-plus-de-500-photos-le-vainqueur-est-incontestable-480536.htm
- https://www.blog-nouvelles-technologies.fr/309545/oppo-find-x8-pro-capturez-details-double-teleobjectif-periscopique/
- https://www.notebookcheck.biz/Les-telephones-Oppo-abordables-sont-equipes-d-un-outil-de-retouche-photo-semblable-a-l-IA-de-Samsung-Galaxy.826550.0.html
-
Robot aspirateur laveur connecté Rowenta X-PLORER Série 130 AI Animal & Allergy RR9077WH - Hauteur 8 cm, Intelligence Artificielle, Cartographie et Paramètres Personnalisés, Nettoyage 4 en 1Rowenta - Aspirateur/Laveur Robot Connecté RR9077WH Découvrez le plaisir d'un nettoyage intelligent et sur mesure, le tout dans un design ultra-fin pour couvrir les moindres recoins de votre maison. D'une hauteur de 8 cm seulement, l'aspirateur Rowenta X-Plorer Série 130 AI Animal & Allergy offre un nettoyage personnalisé partout où vous en avez besoin. Combinant le meilleur de la technologie d'aspiration Rowenta avec un filtre haute performance, la turbo-brosse bi-matière Animal et 3 lingettes spécifiques, le X-Plorer Série 130 AI Animal & Allergy maintient votre maison propre en toute tranquillité. Navigation Laser et Intelligence Artificielle La navigation laser garantit un nettoyage sur-mesure et intelligent, couvrant l'intégralité de votre maison, avec une cartographie permanente et des services d'intelligence artificielle offrant une expérience optimale de nettoyage. Action de Nettoyage 4-en-1 Profitez d'une aspiration allant jusqu'à 2 700 Pa grâce à un moteur BLDC, une brosse centrale motorisée efficace notamment sur les poils d'animaux, 2 brossettes latérales pour atteindre les moindres recoins et le système de lingette humide Aqua Power pour laver tous types de sols. Design Ultra-Fin Doté de la technologie laser sans tourelle, cet aspirateur robot XS de seulement 8 cm de haut se faufile sous les meubles les plus bas avec une navigation en lignes droites et intelligente. Nettoyage sur Mesure Découvrez la cartographie permanente sur l'application gratuite avec des fonctions avancées et personnalisées comme le nettoyage par pièce, les zones interdites d'accès, l'aspiration sans lingette humide, les zones de nettoyage intensif et plus encore. Intelligence Artificielle Le X-Plorer Série 130 AI apprend au fur et à mesure des utilisations pour une plus grande autonomie et une charge mentale allégée. Il propose des recommandations basées sur vos habitudes, suggérant des programmes pour vous, etc. Également compatible avec les assistants vocaux. Une Maison Propre et un Air Pur Profitez d'une propreté inégalée grâce à la turbo-brosse bi-matière Animal combinée à : 1 lingette standard tous-usages, 1 lingette grattante spéciale animaux, 1 lingette sèche microfibre spéciale allergènes.Un filtre haute efficacité capture jusqu'à 99,9 % des allergènes de la poussière. Autonomie Longue Durée Sa batterie lithium-ion durable et performante offre jusqu'à 120 minutes d'autonomie sur une seule charge, soit suffisamment pour couvrir jusqu'à 120 mètres carrés. Sessions Silencieuses Nettoyage efficace avec un niveau sonore de 60 dB(A) en mode silencieux, pour un nettoyage moins bruyant qu'une conversation à voix haute. Nettoyage et Entretien Faciles Doté d'une poignée ergonomique facile à saisir pour retirer et vider le bac à poussière sans effort, ainsi qu'une lingette qui se clipse et une brosse centrale avec des embouts amovibles faciles à nettoyer. Livré Avec 1 lingette standard tous-usages, 1 lingette grattante spéciale animaux, 1 lingette sèche microfibre...
-
OPPO Smartphone Find X2 Neo 256GB, 12GB RAM, Single Sim, Moonlight BlackOPPO Smartphone Find X2 Neo 256GB, 12GB RAM, Single Sim, Moonlight Black L Oppo Find X2 Neo est une autre variante de la série Find X2, cette fois avec un écran AMOLED Full HD + de 6,5 pouces, un processeur Snapdragon 765G accompagné de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne non extensible, 48 MP + caméra principale quad 13 MP + 8 MP + 2 MP, appareil photo 32 MP pour selfies, batterie 4025 mAh avec prise en charge de la charge rapide, lecteur d empreintes digitales intégré à l écran, connectivité pour les réseaux 5G et exécute ColorOS 7 basé sur Android 10.
-
OPPO A5 Pro Smartphone, Foto AI 50MP, Frontale 8MP, Display 6.67" 90HZ LCD HD+, 5800mAh, RAM 8(Esp4GB/6GB/8GB)+ROM 256GB (esp1TB), IP69, [Versione Italia], Feather BlueOPPO A5 Pro propone l'esclusiva tecnologia di ricarica proprietaria SUPERVOOC che grazie ai 45W di potenza è in grado di ricaricare, in tutta sicurezza, il 50% della batteria (5800 mAh) in soli 34 minuti. Inoltre, OPPO A5 Pro beneficia degli algoritmi proprietari Trinity Engine e Dynamic Computing Engine e della certificazione di fluidità 48 Mesi, che ne garantiscono affidabilità e fluidità per almeno 4 anni. OPPO A5 Pro offre prestazioni in grado di supportare anche gli utilizzi più intensivi, l'espansione della memoria RAM da 8GB (espandibile fino a 16) combinata alla potenza hardware/software garantiscono fluidità costante e velocità d'esecuzione. L'ampio display LCD da 6,67'' con frequenza d'aggiornamento a 90Hz rende i contenuti a schermo immersivi e coinvolgenti, ottimizzando l'efficienza energetica. OPPO A5 Pro è dotato di una fotocamera posteriore in alta risoluzione da 50MP. Grazie alla presenza dell' IA, qualsiasi scatto sarà sempre ottimizzato e pronto per essere condiviso con chiunque. OPPO A5 Pro è dotato di Intelligenza Artificiale. Con AI Eraser, possiamo rimuovere facilmente gli elementi indesiderati dalle nostre foto, garantendo che ogni scatto sia impeccabile. Con AI Editor, modificare e rendere perfette le nostre foto diventa un gioco da ragazzi. Inoltre, con AI LinkBoost e AI BeaconLink, le complicazioni legate alla connettività diventano un ricordo del passato. Lo standard internazionale IP certifica la resistenza di un dispositivo di elettronica di consumo ad agenti esterni quali polveri ed acqua. OPPO A5 Pro è certificato IP69, quindi resistente ai getti d'acqua calda, alle immersioni ed alla polvere. L'utilizzo sotto la pioggia non influenzerà le funzionalità del dispositivo. OPPO A5 Pro ha superato rigidissimi test che ne garantiscono qualità e resistenza, oltre ad aver ottenuto la certificazione militare MIL-STD-810. Il dispositivo è stato testato presso un Quality Center che mette alla prova cinque diversi aspetti quali caduta, resistenza all'acqua, radiazioni, clima e segnale. Oltre 130 test di affidabilità e 320 test di qualità, rendono OPPO uno dei brand con il più basso tasso di rientro e di guasto sul mercato. OPPO A5 Pro Smartphone, Foto AI 50MP, Frontale 8MP, Display 6.67" 90HZ LCD HD+, 5800mAh, RAM 8(Esp4GB/6GB/8GB)+ROM 256GB (esp1TB), IP69, [Versione Italia], Feather Blue. Dimensioni diagonale schermo: 16,9 cm (6.67"), Risoluzione del display: 1604 x 720 Pixel. Frequenza del processore: 2,1 GHz, Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 6s Gen 1. Capacità della RAM: 8 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 15. Capacità della batteria: 5800 mAh. Colore del prodotto: Blu. Peso: 194 gDisplayDimensioni diagonale schermo16,9 cm (6.67")Forma dello schermoPiattoRapporto schermo/corpo89,9%Tipo di...