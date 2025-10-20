Oppo Find AI : zoom sur les avancées en intelligence artificielle des smartphones Oppo

4.9/5 - (85 votes)

L’intelligence artificielle s’invite plus que jamais au cœur des smartphones. Oppo, acteur incontournable du marché mobile, s’illustre cette année avec sa stratégie IA ambitieuse et le lancement de ses derniers modèles phares, dont la gamme Find X8. Des outils de retouche inédits pour tous à des capteurs photo géants réservés aux flagships, quels sont les axes majeurs de la stratégie IA d’Oppo ? Tour d’horizon des dernières annonces et innovations qui redéfinissent l’expérience utilisateur au quotidien.

Une stratégie renforcée autour de l’intelligence artificielle mobile

À l’occasion du Mobile World Congress 2025, Oppo a mis en lumière une orientation stratégique renouvelée autour de l’IA mobile. La marque entend bien occuper une place de choix parmi les leaders du secteur grâce à des solutions sécurisées, un déploiement large d’outils IA et une attention particulière portée à l’accompagnement de l’utilisateur.

Ce virage se traduit par une volonté de démocratiser les usages de l’intelligence artificielle, en rendant accessibles au plus grand nombre des fonctionnalités jusque-là réservées au haut de gamme. L’ambition affichée est claire : positionner l’IA comme pilier central de l’expérience mobile, du traitement photo à la sécurité, via une intégration fluide et transparente.

Des performances photographiques repoussant les limites grâce à l’IA

La photographie mobile constitue un terrain privilégié pour illustrer le potentiel de l’IA embarquée dans les nouveaux Find X8 Pro et Find X8 Ultra. Les deux modèles profitent de capteurs grand format, capables de rivaliser avec les références du marché, que ce soit sur les scènes lumineuses ou les environnements à faible luminosité.

Sur ces appareils, le traitement algorithmique joue un rôle de premier plan. L’IA intervient lors de la prise de vue, optimise automatiquement le rendu, ajuste la balance des couleurs et affine la netteté sans intervention complémentaire de l’utilisateur. Cette automatisation s’étend jusqu’au célèbre zoom périscopique, désormais piloté par des algorithmes améliorés capables de limiter les pertes de détails, même à fort grossissement.

Comparatif : Oppo Find X8 Ultra face au Samsung S25 Ultra

Récemment, un comparatif photo a opposé l’Oppo Find X8 Ultra au Samsung Galaxy S25 Ultra, deux figures de proue dotées chacune de quatre capteurs arrière. Une distinction majeure se remarque : le Find X8 Ultra propose trois capteurs principaux de taille supérieure, offrant un avantage technique notable lors de la capture d’images exigeantes.

Les premiers retours d’utilisateurs sur le terrain mettent en avant la constance de la qualité photo chez Oppo, appuyée par l’intelligence artificielle travaillant en temps réel chaque cliché. Que ce soit pour immortaliser un paysage ou capturer un portrait en mouvement, l’IA détecte et corrige instantanément les éléments susceptibles de nuire à la clarté ou à la colorimétrie.

Zoom périscopique et retouche intelligente : l’innovation comme moteur

Le zoom périscopique du Find X8 Pro fait usage de l’intelligence artificielle pour conserver précision et piqué même lors des agrandissements extrêmes. Ce système inédit associe hardware performant et traitement logiciel pour garantir une image exploitable, y compris au-delà des dix fois sans perte.

En parallèle, Oppo poursuit l’intégration de fonctions de retouche générative. Ces dernières années, l’automatisation du détourage, la suppression d’objets parasites ou la recomposition scénographique des clichés ont gagné en maturité, rendant de plus en plus simples des modifications auparavant complexes.

L’IA accessible : quand la retouche photo se démocratise

Toutefois, Oppo ne réserve pas l’innovation à ses modèles premium. Sur les gammes plus abordables, telles que la série Reno, un outil baptisé AI Eraser permet de gommer facilement des éléments indésirables sur une photo. Inspirés des options proposées par la concurrence, ces outils IA offrent une expérience directe sans requérir l’installation d’applications tierces ni connaissances avancées.

Au fil des générations, l’éditeur photo intégré par Oppo s’est enrichi de nouvelles capacités. Impossible aujourd’hui de distinguer à l’œil nu une photo retouchée manuellement d’une autre modifiée à l’aide de l’IA embarquée. La simplicité d’accès favorise aussi l’expression créative, ouvrant la porte à davantage d’expérimentations pour tous les utilisateurs.

Suppression d’objets gênants sur les photos

sur les photos Ajustements automatiques de la luminosité et des contrastes

de la luminosité et des contrastes Optimisation des portraits au niveau du teint et de la clarté

au niveau du teint et de la clarté Restauration de clichés flous grâce à la reconstruction logicielle

Solutions complètes et sécurité : les autres axes de l’IA signée Oppo

Au-delà de la photographie, la roadmap IA d’Oppo englobe également la sécurité des données et la gestion prédictive des tâches quotidiennes. Certaines fonctionnalités s’appuient sur l’analyse comportementale afin de proposer des recommandations, faciliter la navigation ou accélérer la recherche de documents dans les applications natives.

Consciente des enjeux liés à la confidentialité, la marque met en œuvre un encadrement strict de la collecte de données. Les modèles d’IA opérant localement limitent l’envoi d’informations personnelles vers le cloud, garantissant ainsi privacy et maîtrise à chaque utilisateur.

Modèle Oppo Fonctions IA intégrées Niveau de gamme Find X8 Pro / Ultra Zoom périscopique IA, optimisation photo, retouche automatisée Premium Série Reno AI Eraser, suggestion automatique d’effets, filtres intelligents Moyen gamme Autres séries Correction d’image basique, reconnaissance de scène Entrée de gamme

Quelles perspectives pour l’intelligence artificielle selon Oppo ?

L’annonce d’Oppo au MWC 2025 laisse entrevoir une accélération du déploiement de l’IA sur toute la chaîne produit. En développant simultanément les usages photographiques, la retouche intelligente et l’accompagnement contextuel, la marque souhaite répondre aux attentes variées de ses clients tout en anticipant les futures tendances technologiques.

L’écosystème d’intelligence artificielle conçu par Oppo montre déjà une évolution continue, à mesure que les mises à jour logicielles intègrent toujours plus de scénarios d’utilisation adaptée. Entre accessibilité accrue, innovation photo et renforcement de la sécurité, le Find AI façonne un nouveau standard pour les smartphones connectés.

