Découvrez le NSPanel Pro, un dispositif novateur et polyvalent qui promet de révolutionner la façon dont nous contrôlons nos appareils connectés à domicile. Conçu pour être compatible avec Home Assistant, ce panneau intelligent permet aux utilisateurs de gérer une multitude d’équipements sans même avoir besoin de les modifier ou de les flasher.

Le NSPanel Pro : L’évolution de la domotique sans limites

Avec une offre de réduction de 15%, c’est l’opportunité idéale pour saisir cette nouvelle technologie au meilleur prix.

Ce que vous devez retenir :

Le NSPanel Pro est un panneau intelligent polyvalent compatible avec Home Assistant, offrant une gestion simplifiée de nombreux dispositifs connectés sans nécessiter de modifications.

Doté de nombreuses fonctionnalités, dont un hub Zigbee intégré, un affichage en temps réel, un intercom, une régulation de température et une compatibilité avec Home Assistant, le NSPanel Pro offre une expérience complète de domotique.

Grâce à son installation simple et polyvalente, le NSPanel Pro peut être facilement intégré dans divers environnements domestiques, offrant ainsi aux utilisateurs une flexibilité maximale.

Approuvé par notre rédaction, le NSPanel Pro représente l’avenir de la domotique, offrant des fonctionnalités étendues et une compatibilité avec Home Assistant à un prix abordable, surtout avec l’offre de réduction actuelle.

Lire : SmartThings.com

Fonctions et caractéristiques du NSPanel Pro

Panneau tout-en-un : prise en charge du contrôle de tous les dispositifs SONOFF, des caméras intelligentes aux capteurs de sécurité, ainsi que leur ajout illimité

Hub Zigbee intégré : ajoutez rapidement des dispositifs Zigbee en lots sur l’écran

Affichage en temps réel : surveillez jusqu’à quatre types de caméras en direct sur le panneau

Contrôle à distance via la caméra : vérifiez la sécurité avant d’accueillir un visiteur grâce à la caméra intelligente compatible

Intercom intégré : communiquez facilement entre différents panneaux ou avec votre smartphone

Régulation intelligente de la température : créez votre propre thermostat en sélectionnant la source de température et les dispositifs de mise en œuvre

Compatibilité avec Home Assistant : synchronisez bidirectionnellement les appareils NSPanel Pro et Home Assistant

Économisez l’adresse des pages Web dans le NSpanel pro pour un accès rapide en un clic.

Lire : Comment OpenHAB révolutionne la domotique

Spécifications techniques du NSPanel Pro

Zigbee : IEEE 802.15.4

Wi-Fi : IEEE 802.11 b 2.4 GHz

Entrée : 100-240 V AC 50/60 Hz

Consommation maximale : 5 W MAX; 150mA

Taille de l’écran TFT : 3.95 pouces

Résolution d’écran : 480 x 480

Microcontrôleur : PX30

CPU : Cortex-A35 quad-core

GPU : Mali-G31GPU

RAM : 2 Go DDR3

ROM : 8 Go eMMC5.1

Certifications : CE /UKCA/ SRRC/ RoHS

Matériaux de coque : PCV0 + CRS + verre trempé

Dimension : 86 x 86 x 39.5 mm

Intégration avec Home Assistant

Au-delà de ses caractéristiques impressionnantes, le NSPanel Pro est également totalement compatible avec Home Assistant, permettant aux utilisateurs une intégration transparente avec leur système de domotique existant. Il est également possible d’associer le NSPanel Pro à d’autres panneaux et dispositifs pour une expérience de contrôle encore plus complète.

Lire : Comment connecter la machine à laver sous la domotique Home Assistant ?

Installation simple et polyvalente

Le Sonoff NSPanel Pro peut être installé en remplacement d’un interrupteur classique, nécessitant une phase et un neutre, ou sur un support de bureau qui nécessite uniquement la connexion à un cordon d’alimentation. Cela offre aux utilisateurs une variété d’options pour intégrer ce panneau intelligent dans leur habitat.

L’avenir de la domotique avec le NSPanel Pro

Dûment testé et approuvé par notre rédaction, nous sommes convaincus que le NSPanel Pro constitue une avancée majeure dans la manière dont nous interagissons avec les dispositifs connectés de notre domicile. Ses fonctionnalités étendues et sa compatibilité avec Home Assistant font de ce panneau un outil essentiel pour quiconque souhaite tirer le meilleur parti de son installation de domotique.

En profitant de l’offre de réduction actuelle, vous pouvez saisir cette technologie innovante à un prix imbattable. N’hésitez donc pas à découvrir toutes les possibilités offertes par le NSPanel Pro dans notre précédent test ici : Avec Home Assistant !

Restez informés sur toutes les avancées technologiques dans le domaine de la domotique en suivant notre blog !