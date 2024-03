Afin de se rendre compte des avantages et des innombrables possibilités, le simple exemple de votre vieille machine à laver peut être transformé en un dispositif intelligent grâce au système domotique Home Assistant. Ce faisant, vous pourrez suivre et analyser les consommations d’énergie et les cycles de votre machine à laver avec précision et sans effort.

La première étape : connecter votre machine à laver

Pour commencer, vous aurez besoin d’une prise intelligente bon marché (environ 10$), qui sera synchronisée avec votre système domotique Home Assistant. Cela vous permettra de surveiller la consommation énergétique et le fonctionnement de votre machine à laver en temps réel. Une fois que vous avez installé cette prise intelligente sur votre machine à laver, vous pouvez passer à la configuration du tableau de bord dans Home Assistant.

Identifier la consommation électrique de veille (standby consumption) de votre machine à laver selon le type ou la marque

Exploiter les entités natives de la prise intelligente telles que la consommation et la puissance

Configurer diverses cartes (cards) pour afficher des informations détaillées sur votre machine à laver

La configuration des cartes sous Home Assistant

Maintenant, il est temps d’intégrer différentes cartes à votre tableau de bord Home Assistant, pour avoir un aperçu et un suivi complet de tous les cycles de lavage de votre machine.

Créez la première carte baptisée “Fin Machine”, représentant la fin du cycle de lavage avec une icône appropriée Nommez et configurez la deuxième carte appelée “Dernière durée de la machine”, qui est une carte de calcul dynamique basée sur un modèle défini dans le fichier configuration.yaml de Home Assistant

Pour créer cette carte, éditez le fichier configuration.yaml via Paramètres/Add-ons/Éditeur de fichiers, puis localisez la section template : sensor. Si cette section n’existe pas encore dans votre fichier configuration.yaml, ajoutez-la avant de coller le code correspondant.

Ce code va déterminer les variables d’entités à manipuler pour fournir des informations pertinentes concernant le cycle de lavage en cours ou terminé. L’objectif principal est d’afficher « En cours » pendant le cycle, puis la durée du cycle une fois que le lavage est terminé.

Calcul et affichage de la consommation électrique

La dernière étape consiste à calculer et afficher les données de consommation pour le dernier cycle de lavage.

Ajoutez simplement un bloc de code après celui inséré précédemment pour l’entité “Dernière durée de la machine”

Mémorisez la valeur du compteur au démarrage puis comparez-la avec la valeur en fin de cycle pour obtenir la quantité de consommation du cycle

Vérifiez si les blocs de code ajoutés sont corrects via l’outil Outils de développement/Menu YAML puis le bouton Valider la configuration

Il ne reste plus qu’à créer deux automatisations pour que les modèles s’évaluent automatiquement lorsque les valeurs changent dans le système. Les actions incluront notamment à réinitialiser le compteur de cycle et à appeler un script détaillé.

Résumé : une machine à laver intelligente avec Home Assistant

Même votre vieille machine à laver peut être transformée en un appareil intelligent grâce à Home Assistant, une prise intelligente et un peu d’imagination. En connectant et configurant correctement votre système domotique avec la machine à laver, vous pourrez surveiller et analyser les consommations d’énergie, les durées des cycles, les courbes de consommation, etc., directement sur votre tableau de bord Home Assistant ou l’application mobile associée.

En appliquant ces conseils et astuces, vous verrez que suivre et optimiser l’utilisation de votre machine à laver est un jeu d’enfant !